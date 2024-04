Comparativa de mòbils: els millors smartphones del 2024 per menys de 300 euros

Al mercat competitiu dels smartphones, trobar dispositius d'alta qualitat a preus assequibles és una tasca cada vegada més difícil. Aquest article ofereix una comparativa mòbils dels millors smartphones del 2024 per menys de 300 euros, basada en les recomanacions d'experts de Xataka. Des de l'elegant Motorola Moto G84 5G fins al potent Xiaomi Redmi Note 12 Pro+, cada opció promet rendiment i valor, convertint-los en contendents dignes per als que busquen qualitat sense desemborsar una fortuna.

Per als aficionats a la tecnologia que volen optimitzar la seva inversió, opcions com el POCO X6 5G i el Samsung Galaxy A34 5G destaquen a la comparativa mòbils, oferint característiques excel·lents a preus que no trenquen el banc. Amb aquesta guia, els lectors poden esperar descobrir dispositius que no només compleixen les seves expectatives en termes de rendiment i qualitat de càmera, sinó que també representen el millor de la tecnologia a un preu accessible.

1. POC X6 5G

El POCO X6 5G es destaca a la nostra comparativa mòbils per la seva excepcional relació qualitat-preu. Equipat amb un processador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 i una pantalla AMOLED de 6.67 polzades, aquest dispositiu promet un rendiment fluid i una experiència visual immersiva. A continuació, desglossem-ne les característiques més destacades:

Pantalla: 6.67" AMOLED, amb una resolució de 1080 x 2400 píxels, una taxa de refresc de 120 Hz i una impressionant lluminositat de fins a 1800 nits.

Cambra: Triple càmera del darrere amb un sensor principal de 64 MP (OIS) acompanyat d'una ultra ampla de 8 MP i una macro de 2 MP. La càmera frontal és de 16 MP, ideal per a selfies d'alta qualitat.

Bateria i Càrrega: Una bateria de 5100 mAh amb càrrega ràpida de 67W, cosa que garanteix una càrrega eficient i ràpida.

A més, el POCO X6 5G incorpora característiques com a doble SIM, resistència a l'aigua i la pols IP54, i un lector d'empremtes dactilars a la pantalla. Tot això, combinat amb el sistema operatiu MIUI 14 basat en Android 13 i un preu de sortida de 299.90 EUR, el converteix en una opció atractiva per a aquells que busquen un smartphone potent i accessible.

2. Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G

Seguint amb la nostra comparativa mòbils, el Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G es presenta com una opció destacada per la seva excel·lent autonomia, càrrega ràpida i càmera d'alta qualitat. Aquest dispositiu compta amb una pantalla OLED de 6,67 polzades, oferint una resolució de 1080 x 2400 píxels que garanteix una visualització nítida i colors vibrants, ideal per als amants del contingut multimèdia.

Característiques clau:

Processador i Rendiment: Equipat amb un processador MediaTek Dimensity 1080 Octa-core i una GPU Mali-G68 MC4, aquest smartphone promet un rendiment fluid fins i tot en les tasques més exigents.

Cambra i Fotografia: La configuració de triple càmera amb un sensor principal de 50 MP, acompanyat d'un ultra ample de 8 MP i una macro de 2 MP, assegura fotografies detallades i vídeos d'alta qualitat. A més, compta amb una càmera frontal de 16 MP per a selfies i videotrucades clares.

Bateria i Connectivitat: La seva bateria de 5000 mAh amb capacitat de càrrega ràpida de 67W promet llargues hores dús amb una càrrega eficient. Suporta xarxes 5G i 4G LTE, i ve amb una àmplia gamma de connexions com Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 i GPS.

Disponible en dues versions, una amb 8 GB de RAM i 256 GB d'emmagatzematge a Onyx Black per $299.50, i una altra a Gris Medianoche amb 128 GB d'emmagatzematge i 6 GB de RAM per $225.99, incloent enviament estàndard gratuït des de la Xina, el Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G es posiciona com una opció atractiva per la seva relació qualitat-preu al segment de menys de 300 euros.

3. OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

L'OnePlus Nord CE 3 Lite 5G es presenta com una opció destacada a la nostra comparativa mòbils, especialment per la pantalla de 6.72 polzades LCD IPS que ofereix una resolució de 1080 x 2400 píxels. Aquest dispositiu no només brilla per la pantalla, sinó també per la combinació d'emmagatzematge intern de 128 GB i 8 GB de RAM, assegurant una experiència d'ús fluida per als usuaris.

Característiques Principals:

Pantalla: 6.72" LCD IPS, 1080 x 2400 píxels.

Emmagatzematge i RAM: 128 GB i 8 GB respectivament.

Processador: Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm).

Cambra: Principal de 108 MP, macro de 2 MP, i sensor de profunditat de 2 MP.

Bateria: 5000 mAh, amb suport 5G.

Disponible en Gris cromàtic i valorat en US$279.99, aquest smartphone ha estat ben rebut pels usuaris, obtenint una qualificació de 4.4 sobre 5 estrelles a 179 ressenyes de clients. Tot i la seva incompatibilitat amb xarxes CDMA com Verizon i Sprint, el seu preu competitiu i rendiment el fan una opció atractiva. A més, està disponible a Amazon.com amb opcions d'enviament que ajusten el preu final, destacant ofertes com 214.00 EUR + enviament i 219.00 EUR amb enviament gratuït, oferint així una excel·lent relació qualitat-preu dins del segment de menys de 300 euros.

4. Samsung Galaxy A34 5G

El Samsung Galaxy A34 5G es posiciona com una opció sòlida dins de la comparativa mòbils, destacant per la pantalla Super AMOLED de 6.6 polzades amb una taxa de refresc de 120Hz, oferint una experiència visual fluida i detallada. Equipat amb un processador MediaTek Dimensity 1080, aquest dispositiu promet un rendiment eficient per a les tasques diàries i l'entreteniment.

Especificacions Clau:

Pantalla: 6.6" Super AMOLED, 1080 x 2340 FHD+.

Cambra: Triple (48MP principal, 8MP i 5MP secundàries).

Bateria: 5000mAh amb suport de càrrega ràpida de 25W.

Emmagatzematge i RAM: Opcions de 128GB/6GB o 256GB/8GB.

Connectivitat: 5G, 4G, 3G, 2G, WiFi, Bluetooth.

Extres: Sensor d'empremta a la pantalla, resistència a l'aigua i pols IP67.

Disponible en una gamma de colors vibrants com 'Awesome Lime', 'Awesome Violet', 'Lime', 'Graphite', i 'Silver', el Samsung Galaxy A34 5G no només és funcional sinó també estètic. El seu preu és competitiu, situant-se en US$255.00 per a la versió de 128GB/6GB i 399 euros per a la de 256GB/8GB, cosa que el converteix en una opció atractiva per a aquells que busquen un smartphone capaç i estilitzat sense excedir el pressupost de 300 euros .

5. Motorola Moto G84 5G

El Motorola Moto G84 5G emergeix com una opció destacada a la comparativa mòbils, especialment pel seu equilibri entre rendiment i preu. Aquest model es presenta amb una sèrie de característiques que el posicionen favorablement al segment de menys de 300 euros:

Pantalla i visualització: Equipat amb una pantalla pOLED de 6.5 polzades Full HD+ (2400 x 1080), ofereix una densitat de 402 ppi i una taxa de refresc de 120 Hz, garantint una experiència visual fluida i detallada.

Rendiment i Emmagatzematge: Amb el processador Qualcomm Snapdragon 695 5G, acompanyat de 12 GB de RAM LPDDR5 i 256 GB d'emmagatzematge UFS 2.2, el Moto G84 5G promet un rendiment eficient per a multitasca i jocs.

Cambra i Connectivitat:

Cambra: La configuració de doble càmera del darrere amb un sensor principal de 50 MP i una càmera frontal de 16 MP, assegura fotografies i selfies d'alta qualitat.

Connectivitat: Ofereix àmplies opcions incloent Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, NFC, i suport per a una àmplia gamma de xarxes 5G i 4G LTE.

A més, la bateria de 5000 mAh promet una durada estesa, complementada amb càrrega ràpida per mantenir el ritme de vida actiu dels usuaris. El Motorola Moto G84 5G, desbloquejat per a tots els operadors (excepte Verizon, Sprint, US Cellular), es presenta com una opció versàtil i potent per a aquells que busquen un smartphone equilibrat sense excedir el pressupost.

6. Samsung Galaxy A54 5G

El Samsung Galaxy A54 5G, recondicionat en excel·lent condició, es presenta com una opció versàtil i econòmica a la nostra comparativa mòbils. Aquest model, amb un preu de $227.50, ofereix una combinació atractiva de característiques i rendiment que el situen com una excel·lent compra per als que busquen tecnologia 5G assequible. A continuació, desglossem les vostres especificacions més destacades:

Pantalla: Super AMOLED FHD+ Infinity-O de 6.4 polzades, amb una taxa de refresc de 120 Hz i una lluminositat de fins a 1000 nits, garantint una visualització nítida i fluida.

Cambra: Equipat amb una càmera triple, incloent un sensor principal de 50MP, una càmera ultra ampla de 12MP i una càmera de profunditat de 5MP, el A54 5G promet captures de gran qualitat.

Rendiment i durabilitat: Amb un processador Exynos 1380 Octa-Core, 6GB de RAM i 128GB d'emmagatzematge, expandible fins a 1TB, aquest dispositiu assegura una experiència d'usuari fluida. A més, compta amb durabilitat IP67 contra aigua i pols, cosa que el fa resistent a les condicions diàries.

La connectivitat 5G, juntament amb la seva compatibilitat amb xarxes 4G LTE, i una bateria de 5000mAh, asseguren que el Samsung Galaxy A54 5G no només és capaç de mantenir-se al dia amb les exigències de connectivitat modernes, sinó que també ofereix una autonomia excel·lent. Disponible en el color elegant Awesome Graphite, aquest smartphone reacondicionat representa una opció intel·ligent per als consumidors conscients del pressupost que no volen comprometre el rendiment ni les característiques.

Diferents opcions per a tots els gustos

Al llarg d'aquest article, hem explorat una àmplia gamma de smartphones per menys de 300 euros que destaquen al mercat del 2024, demostrant que és possible accedir a tecnologia de punta sense comprometre el rendiment o la qualitat. Des del disseny elegant i les capacitats de processament del Motorola Moto G84 5G, fins a l'experiència visual immersiva oferta pel Samsung Galaxy A34 5G, cada dispositiu ha estat acuradament seleccionat per la seva excepcional relació qualitat-preu, assegurant que els usuaris puguin gaudir de les darreres innovacions tecnològiques dins d'un pressupost accessible.

L'elecció d'un smartphone és fonamental a l'era digital actual, i aquesta comparativa mòbils ofereix insights valuosos que guiaran els consumidors cap a una decisió informada, sense haver de sacrificar característiques clau per limitacions econòmiques. S'anima els lectors a considerar les implicacions d'aquestes recomanacions en les decisions de compra; cadascun d'aquests dispositius no sols representa un compromís amb la qualitat i el rendiment, sinó també amb l'accés a tecnologia avançada a un preu just. Amb la contínua evolució del mercat de smartphones, seguim compromesos a destacar opcions que marquin una diferència significativa a la vida quotidiana dels usuaris.