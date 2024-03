El compromís de les tecnològiques per controlar l'accés de menors a Internet

DigitalES, la patronal del sector tecnològic, ha presentat aquest divendres un marc general de compromisos dels operadors per protegir els menors a Internet, entre oferiran als seus clients opcions per monitoritzar, controlar i administrar l'ús que els menors fan dels dispositius i accés a la Xarxa.

L'associació ha donat a conèixer aquest compromís en el marc d'una trobada amb membres del Govern, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) i la Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC) per abordar el paper dels operadors a la proposta del Pacte d'Estat per a la Protecció de Menors a Internet.

D'aquesta manera, DigitalES es compromet a proveir eines per regular els temps d'ús de pantalla, així com accedir a aplicacions, llocs web, entre altres funcionalitats; ia col·laborar amb els fabricants i proveïdors de sistemes operatius per a la preinstal·lació per defecte de l'aplicació de verificació d'edat als nous terminals que es posin a la venda en cas de disponibilitat als mercats d'aplicacions.

Pel que fa als prestadors de comunicació audiovisual membres de DigitalES, la patronal ha indicat que oferiran eines necessàries per fer un bon ús de la televisió, "garantint que els pares disposin de mitjans tècnics eficaços per exercir la seva responsabilitat sobre els continguts televisius que veuen els seus fills, en particular mitjançant controls parentals i pin específic tant per a l'accés a continguts generals com de compra de continguts sota demanda”.

També s'habilitarà la funció de bloqueig de canals, entre altres funcionalitats, així com la catalogació i l'etiquetatge de continguts propis per edat i tipologia.

Marc de diàleg "ampli"

En matèria de conscienciació i difusió, els operadors es comprometen a “generar un marc de diàleg ampli i de treball per a la construcció col·lectiva de capacitats, habilitats i coneixement, orientats a fomentar un ús segur i responsable de la ciutadania digital a internet”.

Realitzar campanyes de conscienciació; incentivar i promoure activament un ús més gran d'aquestes eines per part dels seus usuaris; difondre l‟existència d‟eines de verificació d‟edat, com la proposada per l‟AEPD; participar en iniciatives publicoprivades orientades a desenvolupar línies d'acció per a aquest objectiu i establir sinergies amb les diferents iniciatives a nivell global i europeu són part dels compromisos adquirits per les tecnològiques.

A la trobada d'aquest divendres hi han participat el director general de DigitalES, Víctor CalvoSotelo; la directora de l'AEPD, Mar Espanya; representants de la secretaria dEstat de Joventut, de la secretaria dEstat de Telecomunicacions, i de la Comissió Nacional del Mercat de la Competència (CNMC). Victor Calvo-Sotelo ha defensat la necessitat d'un pacte de país on cada actor implicat a la indústria estableixi els mecanismes de verificació d'edat o eines de control que corresponguin, d'acord amb el compliment de la Llei General de Comunicació Audiovisual, o d'acord amb les seves capacitats dins de la cadena de valor.

Sobre això, ha assenyalat que els operadors de telecomunicacions "a més de complir amb les obligacions fixades a la Llei General de Comunicació Audiovisual, fa anys que desenvolupen campanyes de sensibilització per a l'ús correcte de la tecnologia".