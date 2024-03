Compte enrere per a l'eclipsi del 8 d'abril: des d'on es podrà veure?

El proper dilluns 8 d'abril del 2024 marcarà una fita a l'astronomia amb l'arribada del Gran Eclipse Nord-americà, un fenomen celestial que promet enlluernar observadors de tot el continent amb la seva espectacularitat i significat científic. Aquest eclipsi solar total sumirà a la foscor diverses regions durant gairebé 5 minuts, i serà visible al llarg d'un camí que travessa Amèrica del Nord, des de Mèxic fins al Canadà, capturant l'atenció d'entusiastes de l'astronomia i curiosos per igual.

L'extraordinari d'aquest esdeveniment astronòmic rau en què la Lluna es trobarà al punt més proper a la Terra, just un dia després del seu perigeu programat per al diumenge 7 d'abril de 2024. Aquesta proximitat singular permetrà que la Lluna aparegui un 5, 5% més gran del comú, cobrint completament el Sol i creant un moment de penombra total en llocs específics prop de Nazas i Torreón, Mèxic, durant un màxim de 4 minuts i 28,13 segons.

El Gran Eclipsi Nord-americà no només oferirà un espectacle visual impressionant, sinó que també brindarà una oportunitat invaluable perquè els científics estudiïn de prop diversos aspectes del Sol, la Lluna i les seves interaccions. S'espera que milers de persones viatgin al llarg del camí de l'eclipsi per presenciar aquest esdeveniment únic a la vida, amb l'esperança de capturar moments inoblidables i contribuir a avançar el coneixement científic sobre el nostre sistema solar.

A més d'Amèrica del Nord, l'eclipsi també serà visible parcialment en ubicacions remotes com Svalbard a Noruega, Islàndia, Irlanda, parts de Gran Bretanya, així com al nord-oest d'Espanya i Portugal, ia les illes de l'Atlàntic com les Açores i les Canàries . Aquestes regions tindran l'oportunitat de presenciar el fenomen durant el crepuscle, cosa que oferirà una vista impressionant i condicions òptimes per a l'observació de cossos celestes com el cometa 12P/Pons-Brooks, que és a prop de Júpiter.

Des d'Amèrica Central fins a Amèrica del Sud, l'eclipsi serà visible parcialment, des de Belize fins a Panamà, passant per les Grans Antilles i el nord d'Amèrica del Sud, incloent-hi nacions com Colòmbia. Aquest eclipsi del 2024 es presenta com un esdeveniment d'interès global capaç d'unir persones de diferents parts del món en la contemplació d'un dels espectacles naturals més fascinants de l'univers.