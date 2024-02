Compte enrere per a l'estrena del documental sobre 'La Manada'

per Redacció CatalunyaPress

Netflix estrenarà el divendres 1 de març la pel·lícula documental No estás sola: La Lucha contra la Manada. Dirigida per Almudena Carracedo i Robert Bahar, aborda "de manera completa, rigorosa i respectuosa" els fets del 6 de juliol del 2016 a Pamplona i el que va passar al voltant del cas.

El film entreteixeix 3 històries de violència envers les dones a través de la veu, ficcionada, de la víctima dels Sanfermines, d'una segona víctima de La Manada a Pozoblanco i de Nagore Laffage, assassinada als Sanfermines de 2008, amb el testimoni de sa mare.

"El que hem volgut crear era un puzle, una mena de mosaic en què es van muntant totes les peces, anem entreteixint històries, en aquest cas de les tres víctimes, però també de milers de víctimes quan arribem a 'Cuéntalo' -un hashtag que convida les dones a relatar les agressions sofertes- per teixir aquest relat universal de dolor i de resiliència", ha assenyalat Carracedo.

Tot i això, gran part del documental se centra en el que ha passat a Sanfermines el 2016, els processos judicials que van seguir després i les manifestacions que van omplir els carrers contra les sentències i que corejaven "no és abús, és violació", fins arribar a la Llei del només sí és sí.

"El que diferenciava aquesta història d'altres de violència sexual era la resposta social que havia generat, que realment va canviar-ho tot, la percepció que teníem sobre la violència. Ens va semblar interessant tenir aquesta versió completa que no existia", explica Carracedo.

Amb 60 hores d'entrevistes, 50 hores de material audiovisual i gairebé 1.000 de material d'arxiu, la pel·lícula documental es va gestar durant 3 anys i mig ia través de 18 persones entre policies, treballadores socials, la fiscal, l'advocat de l'Ajuntament de Pamplona , el seu alcalde Joseba Asiron, activistes i periodistes.

"Totes aquestes persones, amb vides i camins diferents, pensen el mateix i han compartit aquest viatge. Aquesta idea d'acompanyament, que recull el títol no estàs sola , totes aquestes persones han ajudat en aquest procés", ha destacat el director Bahar.

És més, el títol representa 3 idees, segons Carracedo. "No estàs sola perquè ens ha passat a moltes; perquè tens acompanyament per llei; i perquè som milers i milions amb tu", resumeix. Així, el títol representa "aquesta esperança" per poder fer aquest tipus de documentals, ha afirmat la directora.

Els elements cinematogràfics de les escenes i la música que sona de fons es fusionen amb el "rigor" del documental, que explica "els fets provats", segons ha indicat Bahar, i així s'evita "la revictimització i el sensacionalisme".