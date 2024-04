Compte enrere per a l'inici de les Festes de Primavera de l'Hospitalet de Llobregat

El cantautor hospitalenc Dani Flaco serà l'encarregat del pregó que donarà el tret de sortida a les Festes de Primavera, des del balcó de l'Ajuntament el proper dijous 18 d'abril a les 20.00. Tot seguit, vindrà el Toc d'inici, amb l'exhibició dels grups i la imatgeria festiva de la ciutat a la plaça de l'Ajuntament.

Flaco, nascut al barri de Bellvitge, va iniciar els estudis musicals quan tenia 10 anys a l'escola dels Amics de la Música de Bellvitge fins que, ja adolescent, va formar part de diferents bandes de la ciutat. El 2001 va començar a donar forma al seu projecte en solitari, un projecte que l'ha portat a editar vuit discos des de llavors. Ha col·laborat amb Manolo García, MClan, Álvaro Urquijo (Els Secrets), Santi Balmes (Love of Lesbian) o Ismael Serrano, entre d'altres.

El pregó marcarà l'inici oficial de les Festes, seguit del Toc d'inici amb les entitats de cultura tradicional i popular de l'Hospitalet. El seguici popular baixarà per la rambla de Just Oliveras fins a la plaça de l'Ajuntament, on entrarà en finalitzar el pregó. La Banda Provençana, dirigida per Eduard Casals, acompanyarà les entitats en el recorregut interpretant el seu repertori, en què no podria faltar el Ball de la bassa, la peça hospitalenca que tradicionalment inicia a les festes.

Aquest serà el moment per desplegar la imatgeria festiva de la ciutat, amb bestiari, gegants, castellers, capgrossos, dansaires, sardanistes, trabucaires i diables i diables.

El pregó es podrà seguir en streaming a través de Televisió de L'Hospitalet i del portal web lhdigital.cat a partir de les 19.45 hores.

Les Festes de Primavera ofereixen un programa d´activitats que destaca per l´oferta de música al carrer i arts escèniques, així com la cultura popular, les tradicions i una varietat d´activitats pensades per a tots els públics. El programa també inclou les propostes del dia de Sant Jordi, que tornarà a omplir la rambla de Just Oliveras de tradicionals parades de llibres i roses.

Pots consultar tota la programació dels actes dels dies més bonics de l'any a la ciutat en aquest enllaç .