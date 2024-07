Compte enrere perquè es doni llum verda a la construcció de la dessaladora del Foix

La vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, ha anunciat que preveu que el Consell de Ministres aprovi la setmana que ve la construcció de la nova dessaladora del Foix i l'ampliació de la de la Tordera.

Ho va esmentar el passat dijous 4 de juliol durant la trobada La revolució verda: Espanya a l'avantguarda , organitzat per Fòrums de Vanguardia. Ribera va afegir que s'espera que les dues infraestructures estiguin finalitzades entre el 2027 i el 2028.

Va recordar que aquestes obres es finançaran amb fons Next Generation en forma de crèdit, cosa que eventualment repercutirà en els ciutadans.

Va explicar que durant la sequera, el Govern es va acostar a la Generalitat per oferir ajuda, i la resposta va ser l'opció de portar aigua amb vaixell. Això va activar el projecte de la dessalinitzadora de Sagunt (València) i la inversió en dessalinitzadores a Catalunya.

La vicepresidenta va subratllar que en aquesta ocasió no s'aturaran les inversions després de les pluges i va assegurar que "ningú no va plantejar" l'opció de fer un transvasament de l'Ebre cap a Barcelona.

Un debat "sossegat" sobre el turisme

Ribera ha afirmat que el turisme és un dels temes "més sensibles" actualment i ha advocat per un debat assossegat sobre el futur d'aquesta indústria, considerant com reduir o moderar el nombre de turistes.

Ha indicat que aquest és un debat social i prioritari per a la població i que les "administracions no poden romandre impassibles".

Ha afegit que "una certa ordenació és probablement imprescindible" i que per aconseguir-ho s'hauran de combinar diverses opcions, alertant que fins ara ningú no ha trobat una solució al problema.

El futur de nuclears i renovables

Preguntada sobre el futur de les centrals nuclears, Ribera ha recordat que no se n'ha establert el tancament en cap llei, però que "la conclusió més evident és que no seria un negoci mantenir-les" obertes.

"El problema fonamental és un problema econòmic", va assenyalar, i va afegir que no és clar si la societat espanyola està disposada a assumir aquest cost a través dels pressupostos públics.

Sobre les energies renovables, la vicepresidenta ha explicat que hi ha llocs on "la gent acull amb gran alegria un nou veí" i d'altres on es percep una competència per terra. Tot i això, ningú vol quedar-se sense electricitat ni haver d'il·luminar-se amb espelmes.

Ha assegurat que Catalunya ha d'"avançar una mica més" en la implementació de renovables i, pel que fa al parc 'offshore' de Roses (Girona), ha destacat que renunciar a aquestes plantes implica renunciar a la cadena de valor del sector ia tenir electricitat amb un preu estable i predictible a llarg termini.