Comunicadores climàtiques denuncien l'augment del negacionisme climàtic i l'assetjament

En un context on el negacionisme climàtic està guanyant terreny i normalitzant-se, comunicadores climàtiques han alçat la veu per denunciar no només la desinformació que es propaga, sinó també l'assetjament i la violència que enfronten a les xarxes socials.

Valentina Raffio, periodista a El Periódico de Catalunya; Isabel Moreno, meteoròloga i presentadora del programa 'Aquí la Terra' de RTVE; i Verónica Pavés, periodista científica al diari canari El Día, han publicat un manifest aquesta setmana "contra el negacionisme i la polarització en xarxes", recolzat per 25 entitats, incloses organitzacions ecologistes com Greenpeace i associacions de periodistes i comunicació científica.

En el document, les comunicadores expressen la seva preocupació per “l'auge i la violència del negacionisme climàtic a Espanya”, que està “provocant una allau sense precedents de desinformació en xarxes socials” i, alhora, “està coartant el treball de les persones que es dediquen a la divulgació climàtica”.

"Hem patit una allau sense precedents de comentaris, la majoria negacionistes, plens d'insults i fins i tot amenaces de mort o intents d'hackeig", va explicar Raffio.

L'assetjament a les xarxes té a més una component de gènere, amb missatges misògins cap a les comunicadores climàtiques. Des de comentaris de caràcter sexual fins a crítiques per aspectes físics, aquestes professionals perceben un increment de l'odi especialment dirigit a les dones.

El manifest, àmpliament recolzat en xarxes socials i per entitats com la ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, i el compte de Nacions Unides a Espanya, ressalta la importància de no permetre que el negacionisme climàtic difongui informació falsa, alimenti la polarització social i obstaculitzi els debats necessaris per abordar la crisi climàtica.

En un moment crucial per a la humanitat, on la consciència sobre el canvi climàtic i la presa de mesures urgents són imperatives, aquestes comunicadores fan una crida a l'acció ia la responsabilitat en la difusió d'informació veraç i fonamentada científicament.