Condemnen el Petit Nicolàs per ferir amb un ganivet un cuiner d'un restaurant

El Jutjat Penal Número 14 de Madrid ha condemnat Francisco Nicolás Gómez Iglesias, conegut com 'El Pequeño Nicolás', a pagar una multa de 360 euros per un delicte lleu de lesions al considerar provat que, durant una discussió amb la cambrera de un restaurant, va agafar un ganivet i es va encarar amb un cuiner que pretenia que sortís del local i que va resultar ferit lleu.

Així consta a la sentència, després que en el judici 'El Petit Nicolau' negués haver atacat el cuiner i assegurés que el van agredir a ell traient-lo "a cops". La jutge considera demostrat que el cuiner va forcejar amb ell per treure-li el ganivet i que el mateix Gómez Iglesias sabia que si el mantenia a la mà podria ferir-lo, com va passar, ja que "quan el perjudicat forcejeja per treure-li-ho és quan es talla" als dits, sobre la base de les declaracions de testimonis.

"S'han practicat proves de càrrec d'entitat suficient per enervar la presumpció d'innocència d'aquest acusat", subratlla la jutgessa per condemnar a multa Gómez Iglesias, a qui aplica l'atenuant de dilacions indegudes.

Els fets es remunten al 19 de novembre del 2019, cap a les 22.30 hores, quan Gómez Iglesias --per al qual la Fiscalia demanava 1 any i 9 mesos de presó-- va anar a sopar amb un amic a un restaurant madrileny, i, al adonar-se que li faltava el mòbil, va increpar els empleats del local perquè creia que li havien robat.

Això sí, la jutgessa absol el jove que l'acompanyava, Rubén DC, al no haver-se acreditat que cometés un delicte de resistència, pel qual la Fiscalia reclamava 10 mesos de presó i una multa pel delicte lleu de lesions. Indica que no s'ha provat que desobeís les ordres de policies que eren al lloc dels fets.

Per a la Fiscalia, les lesions són "atribuïbles perquè si no hi hagués hagut ganivet no hi hagués hagut lesions" i estava "prou acreditat" que tots dos van entrar al restaurant, que va deixar el mòbil a la barra que hi havia al darrere i que va començar a reclamar el mòbil que segons ell" havia perdut. 'El Petit Nicolau' va negar al judici la versió de la Fiscalia i va insistir que no va agredir ningú.

"En el moment que em van treure a cops surto corrent per anar al local de baix i trucar al 112", va expressar durant l'interrogatori, en què va mantenir que li van treure el mòbil i que només va intentar que els el tornessin.

Per la seva banda, el seu amic va defensar que l'empleat es va acostar a Gómez Iglesias "fent escarafalls amb alguna cosa a la mà" que, segons va reconèixer, va resultar ser el mòbil. I va assenyalar que no va arribar a veure "l'escena del ganivet", però que sí que va veure com li pegaven a 'El Pequeño Nicolás'.