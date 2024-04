per Gabriel Izcovich

La Conferència del Decenni dels Oceans de la Unesco, que s'ha celebrat aquesta setmana de Barcelona, ha elaborat la Declaració de Barcelona, on estableix com a "qüestions prioritàries" per al 2030 reduir la contaminació dels oceans a través d'energies renovables i fomentar la pesca sostenible ia petita escala.

Es tracta d´un document elaborat per la Unitat de Coordinació del Decenni que s´ha presentat públicament aquest divendres durant la clausura de la Conferència i que recull les conclusions que s´ha abordat durant els dies de l´esdeveniment.

A la declaració es crida a enfortir el paper de les polítiques nacionals, regionals i internacionals com a "impulsors de la generació de ciència" per preservar els oceans, i reconèixer els coneixements de poblacions indígenes i locals.

També s'apunta a la necessitat d'un vincle més gran entre la investigació i les polítiques públiques amb l'objectiu que les ciències oceàniques siguin una "prioritat", així com suports plans oceànics sostenibles basats en evidències.

S'insta a facilitar la gestió sostenible de la pesca industrial; enfortir la producció sostenible d'aliments que provenen del mar; i fomentar projectes d'economia oceànica "sostenible i resilient al clima".

Pel que fa a la contaminació, la Conferència ha considerat necessari comprendre l'impacte de la pol·lució marina a la salut humana i els ecosistemes i identificar els contaminants prioritaris així com els que són nous i no estan regulats.

El subdirector general de la Unesco, Vidar Helgesen, ha destacat que durant els dies de la Conferència han participat representants de 124 països, i aposta per impulsar el coneixement dels oceans perquè “els escosistemes estan canviant” i enfortir els vincles entre ciència i polítiques públiques per a un desenvolupament sostenible.

Conscienciació

La declaració insta a "comprendre millor els ecosistemes d'aigües profundes, inclosa la vulnerabilitat al canvi climàtic i les noves activitats econòmiques emergents"; analitzar la viabilitat d'iniciatives d'eliminació de diòxid de carboni marí i millorar-ne la conscienciació de la importància de les ciències oceàniques.

Durant l'acte, la presidenta del CSIC, Eloïsa del Pi, que creu que durant la Conferència s'ha mostrat el compromís de les institucions de treballar en un marc multilateral per a la protecció de l'oceà; ha assegurat el compromís d´Espanya en la necessitat d´una aliança entre la ciència, les institucions i la societat civil; i crida a una “acció política compromesa”.

El director general de Política Marítima i Pesca Sostenible de la Generalitat, Sergi Tudela, ha assegurat que Catalunya ha "molt a aportar a la planificació sostenible de l'oceà", amb la ciència com a eix central, i recorda que s'ha contribuït al mapeig del fons marí global.

Finalment, la tinent d'alcalde de Barcelona, Maria Eugènia Gay, ha considerat que el canvi climàtic és "un dels reptes més grans i requereix una resposta comuna", defensa que Barcelona vol liderar la protecció dels oceans i creu que s'ha de fer a través de polítiques basades en la investigació.