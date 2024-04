Es manté el creixement del nivell d'aigua als embassaments catalans

En plena sequera a Catalunya, es continuen registrant petits avenços en el volum dels embassaments de les conques internes de la regió, que conviden a l'optimisme. Segons les dades proporcionades per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), avui, 20 d'abril del 2024, els embassaments han assolit un nivell del 18,10% de la seva capacitat total. Aquest augment representa un petit però encoratjador progrés en comparació del 18,06% registrat dies enrere.

Durant les darreres setmanes ja s'havia observat una tendència a l'alça al nivell d'aigua dels embassaments, amb augments discrets però constants des del 8 d'abril. Aquesta evolució ha estat rebuda amb optimisme per part de les autoritats i la població, ja que cada increment en la capacitat hídrica és crucial per enfrontar els desafiaments associats a l'escassetat d'aigua i assegurar el subministrament per a diferents usos, especialment en èpoques de més demanda com els mesos destiu.

La Generalitat de Catalunya ha estat treballant en mesures per enfrontar la situació de sequera, com ara el recent anunci de permetre que els ajuntaments omplin les piscines públiques i privades amb aigua potable aquest estiu, sempre que compleixin la funció de refugi climàtic. Aquesta decisió s‟emmarca en una estratègia més àmplia per garantir l‟accés al‟aigua sense comprometre la sostenibilitat ambiental.

A més, les expectatives de pluges i precipitacions han generat esperança en la continuïtat de laugment en la capacitat hídrica. Les previsions meteorològiques per a la regió apunten a la possibilitat de ruixats al quadrant nord-est de Catalunya, cosa que contribuiria a mantenir la tendència positiva en l'ompliment dels embassaments.

Cal destacar que els embassaments de les conques internes de Catalunya tenen una capacitat total de 700 hectòmetres cúbics aproximadament, una quantitat essencial per satisfer la demanda d'aigua de la regió. Aquest recurs és especialment vital durant els mesos d'estiu, quan l'augment del turisme també genera un increment en la demanda d'aigua, ressaltant la importància de mantenir un nivell adequat dels embassaments per garantir l'abastament a la població i als diversos sectors econòmics.