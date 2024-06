El Congrés recolza la pròrroga de la suspensió de desnonaments fins al 2028

El Ple del Congrés ha convalidat aquest dijous per unanimitat el decret llei per prorrogar quatre anys més, fins al 2028, la suspensió de desnonaments de l'habitatge habitual, i ha acordat que norma es tramitarà com a projecte de llei, obrint la porta a introduir-hi canvis. La mesura procedeix de l'anomenat 'escut social' de la pandèmia i s'ha ampliat periòdicament amb els decrets anticrisi.

Aquesta última pròrroga, que s'estendrà fins al 15 de maig del 2028 i que afecta supòsits d'"especial vulnerabilitat", va ser aprovada pel Consell de Ministres un dia abans que caduqués, per entrar en vigor amb urgència. La ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha estat l'encarregada del Govern a defensar el text des de la tribuna del Congrés.

En la intervenció, ha explicat que la mesura que aprova el decret és necessària en un escenari d'incertesa sobre uns tipus d'interès que poden encarir el preu de la hipoteca.

"El futur continua sent incert, com reconeix el mateix Banc Central Europeu quan assenyala que no es pot comprometre per endavant cap sendera concreta de tipus", ha indicat Rodríguez.

En aquest sentit, la titular d'habitatge ha de prorrogar la suspensió dels desnonaments per evitar possibles situacions d'exclusió social de persones que podien veure's abocades a perdre el seu habitatge si no poden afrontar la pujada de la hipoteca. "Confio que aquest Reial decret llei sigui convalidat en el ple avui amb el vot de les seves senyories", ha conclòs la ministra.

Vox i socis d'investidura ho veuen com un "pegat"

Durant el debat del decret, Sumar, Vox i diversos socis d'investidura han avançat el vot favorable a la mesura, però han advertit que es tracta d'un pegat temporal. En aquest sentit, el portaveu d'Habitatge de Vox, Carlos Hernández Quero, ha dit en la seva intervenció que la pròrroga de la suspensió dels desnonaments es tracta d'un "pegat" i un "cordada endavant".

"Pura procrastinació política i un pegat que a més es pot tornar molt dolorós per a les classes populars", ha protestat. Hernández Quero ha instat a no limitar-se a prohibir les execucions hipotecàries ia crear les condicions perquè la gent pugui tenir un habitatge i així augmenti el nombre de propietaris a Espanya.

Per part de Podem, Ione Belarra també ha avançat que recolzarà la mesura, però ha incidit que es tracta d'una "tireta" en el gran problema de l'habitatge que hi ha a Espanya, i per això ha instat a expropiar l'ús de la meitat dels habitatges a mans de grans fons d'inversió i bancs, que segons els seus càlculs aportarien a l'Estat 92.000 habitatges.

Al torn del BNG, Néstor Rego ha traslladat el suport a la mesura, encara que no entén que sigui temporal i no definitiva, ja que es deixa la decisió d'una futura pròrroga en mans del "govern de torn".

Sumar demana pujar l'IPREM i Bildu avisa que la mesura és limitada

El diputat de Compromís i portaveu d'Habitatge de Sumar al Congrés, Alberto Ibáñez, ha advertit a la ministra que calen més mesures per garantir el dret a l'habitatge, entre les quals ha destacat pujar un 3% l'IPREM per adaptar-se a l'encariment de l'habitatge i que hi hagi l'obligació d'escriure al registre de la propietat que hi ha una moratòria en aquest habitatge, perquè quan un banc o "un fons voltor" vulgui comprar la casa, sàpiga que a dins hi ha una família protegida per l'Estat .

Per part seva, el portaveu adjunt d'EH Bildu, Oskar Matute, també ha garantit el suport a la mesura, però ha advertit que el seu abast és limitat perquè la suspensió només afecta en supòsits d'"especial vulnerabilitat", mentre que al País Basc més del 87% de desnonaments que es produeixen són per impagaments de lloguers de persones que no necessàriament han d'estar en aquesta situació.

La portaveu econòmica del PNB, Idoia Sagastizabal, també ha dit que recolzarà la iniciativa, però ha esbroncat l'Executiu per l'ús del decret llei, quan la mesura estava inclosa en una esmena al decret anticrisi i es podria haver tramitat per aquesta via.

PSOE i PP discuteixen per la llei d'habitatge

Del costat del PSOE, Arnau Ramírez ha aprofitat la seva intervenció per retreure al PP que no està aplicant la Llei d'Habitatge a les comunitats autònomes on governen, recordant que a l'última Comissió d'Habitatge esdevinguda a la Cambra Baixa el Grup Popular "es va llençar tota la sessió criticant l'alça de preus, mentre les seves comunitats autònomes es neguen a aplicar les zones tensionades que preveu la llei, que precisament serveixen per abaixar aquests preus".

El portaveu d'Habitatge del PP a la Cambra Baixa, Joan Mesquida, ha carregat contra la Llei d'Habitatge, que considera que va ser "un pagament" del PSOE a Podem, ERC i Bildu a la legislatura anterior i que ha provocat, davant de la " amenaça d'intervenir els preus", que una de quatre vivendes hagin desaparegut del mercat de lloguer. En contrast, el diputat 'popular' ha defensat impulsar una llei 'antiokupació' per evitar un fenomen que "està proliferant", de manera que es pugui desallotjar els ocupes en un termini de 24 hores.

Així mateix, ha defensat l'aval del 20% a les hipoteques per a menors de 35 anys en la compra del primer habitatge o eliminar el 50% dels impostos de transmissions per a les famílies nombroses, monoparentals o amb persones amb discapacitat a càrrec seu.