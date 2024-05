Consum accelerat: Espanya esgota els recursos naturals que li corresponien el 2024

Espanya va consumir tots els recursos naturals que li corresponen per a aquest any el 20 de maig passat, Dia de Sobrecapacitat de la Terra a Espanya, també conegut com a Overshoot Day a nivell mundial.

Coincidint amb aquest dia, Amics de la Terra destaca la necessitat de transformar el model de producció i consum actual i reclama al Govern adoptar mesures per reduir l?ús de recursos naturals.

El Dia de la Sobrecapacitat de la Terra sorgeix per calcular la petjada ecològica de cada país i del planeta de la mà de la Global Footprint Network i marca la data en què es consumeixen els recursos naturals que els correspondrien en un any. A Espanya això passa el 20 de maig.

Això significa que aquest dia la societat espanyola, inclosos tots els seus sectors econòmics, haurà utilitzat tots els recursos naturals, aigua, energia, primeres matèries, aliments, entre d'altres, que li correspondrien per a tot l'any. A partir d'aquesta data, ha argumentat l'organització, el país entra a "dèficit ecològic", és a dir, ja ha consumit més del que la Terra és capaç de regenerar en aquest temps.

Davant la proximitat del dia de la Sobrecapacitat, dia en què s'entra en números vermells, Amics de la Terra reclama la urgència de revertir el model actual de producció i consum. "És de vital importància limitar l'ús indiscriminat de materials i energia per adequar-nos a la capacitat que el nostre planeta té per regenerar-se. El sistema actual és totalment inviable per sostenir la vida a la Terra", ha assenyalat Adriana Espinosa, responsable de recursos naturals i residus d'Amics de la Terra.

La petjada material de la Unió Europea, la quantitat total de combustibles fòssils, biomassa, metalls i minerals utilitzats, inclòs en importacions, duplica els límits que es podrien considerar segurs i sostenibles, segons Amigos de la Tierra. Per a l'entitat, el model actual és un sistema injust i desigual: mentre que els 1.200 milions de persones més pobres només són responsables d'un 1% del consum mundial, els mil milions de persones més riques consumeixen el 72%.

"La crisi ecològica i social actual no admet mesures cosmètiques. La Unió Europea ja ha d'abandonar el dogma del creixement il·limitat", ha destacat Espinosa. "El que és utòpic és creure que podem continuar consumint al ritme actual sense que hi hagi conseqüències socials i ambientals desastroses", ha afegit.

En un context en què la Unió Europea s'ha sumat a la carrera global pels recursos, Amics de la Terra reclama al Govern l'adopció de mesures que permetin reduir el consum de recursos minerals i la generació de residus.

Referent a això, l'organització ecologista ha destacat la necessitat d'adoptar un objectiu vinculant per reduir l'empremta material a nivell estatal, acompanyat d'un pla amb mesures concretes per assolir-lo i implementar la Directiva pel Dret a Reparar, aprovada per les institucions europees a abril daquest any, de manera que tingui un impacte real, per exemple mitjançant incentius a la reparació.

També es proposa "allargar la vida útil dels productes, facilitar-ne la reutilització i reparació, són mesures concretes que ja es poden adoptar, però que s'han d'adoptar dins d'un canvi de paradigma que deixi de malbaratar recursos naturals i prioritzi la justícia social i ambiental" ", ha conclòs Espinosa.