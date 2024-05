El continent africà no es va repartir a Berlín (Ceamanos, 'El repartiment d'Àfrica')

En qüestions històriques hi ha errors que, de tan repetits, es converteixen en veritat indiscutida. Un és el que afirma que a la Conferència de Berlín de 1884-1885 es va procedir al repartiment d'Àfrica entre les potències europees. No va ser així, encara que és cert allà que es van asseure les bases per a aquest repartiment. Per això l'oportunitat de l'estudi de Roberto Ceamanos El repartiment d'Àfrica. De la Conferència de Berlín als conflictes actuals (Llibres de la Catarata) que estableix amb claredat meridiana la realitat dels fets esdevinguts a finals del segle XIX a la capital alemanya i explica les conseqüències d'aquella reunió. En realitat tot es deixa molt clar des de la introducció de Mbuyi Kabunda qui recorda que aquella trobada convocada per Bismarck que va tenir lloc a la capital alemanya entre el 15 de novembre de 1884 i el 26 de febrer de 1885 va tenir com a objecte desenvolupar “les negociacions destinades al reconeixement de les àrees d'influència de les potències europees i els acords de lliure comerç a les conques dels rius Níger i Congo” mentre que el repartiment pròpiament dit va tenir lloc entre l'any en què va finalitzar la conferència i el 1909.

La conseqüència d'aquest repartiment posterior va ser establir unes zones d'influència amb fronteres sobre territoris encara no prou coneguts. “El veritable problema de les fronteres a l'Àfrica -diu Kabunda- és que han estat definides per les potències extraafricanes o estrangeres sense consultar les entitats polítiques o els pobles africans i van ser traçades en el desconeixement de les realitats humanes, socioculturals i mediambientals o geogràfiques locals”. I afegeix: “es va dividir els que havien d'estar junts”, si bé després de les independències i establert el principi de la intangibilitat de les fronteres colonials per evitar fractures, conflictes i fins i tot enfrontaments armats, el mapa polític africà ha quedat gairebé inamovible, excepte en els casos del Sudan del sud i Eritrea, per la qual cosa l'herència de la colonització va ser la consagració de la ruptura entre l'Àfrica dels pobles i la dels Estats i, segons Ceamanos, “un pesat llast per al desenvolupament dels estats africans”.

L'autor fa un recorregut previ per les exploracions europees al continent africà i recorda les raons que van motivar l'interès europeu per l'expansió: econòmiques, ja que “Àfrica es va convertir al mercat on clocar els productes europeus i al territori que proporcionava matèries primes i mà d'obra ja no esclava, però sí forçada” demogràfiques, per a l'absorció de l'excés de població pròpia que fugia de la desocupació i la pobresa; i d'exaltació nacionalista. A elles caldria sumar les noves teories que exalçaven la superioritat de la raça blanca (Gobineau, Chamberlain, fins i tot Kipling). En aquest context es plantegen les ambicions de cada país per la qual cosa va resultar convenient convocar aquesta conferència que “va ser una trobada important, però no decisiu”.

Es va produir una veritable carrera entre potències per eixamplar els seus imperis (pretensions franceses d'unir les colònies de l'oest amb les de l'est (incident de Fachoda), dels britànics d'unir Egipte amb el Cap, dels portuguesos de fer el mateix entre Angola i Moçambic, fins i tot dels italians d'enllaçar Líbia amb Abissínia) i dels alemanys (que ho van perdre tots per la seva derrota a la guerra europea) amb els consegüents problemes fronterers i l'autor enjudicia amb severitat les colonitzacions belga i alemanya, que van ser particularment cruels i van donar lloc a denúncies públiques a les respectives metròpolis.

Totes aquestes qüestions van gravitar amb la crisi del sistema colonial i les subsegüents independències a partir de mitjans del segle XX. Aleshores van aparèixer de nou els problemes fronterers, ara per l'explotació dels recursos naturals, així com per l'aprofitament de les aigües fluvials o el drama dels moviments migratoris, mentre que el segle XX va contemplar l'obsolescència de la supremacia blanca per tal de la presència portuguesa i la desaparició de l'apartheid a Rodesia i Sud-àfrica.