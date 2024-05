Continua creixent el nivell de l'aigua als embassaments del Ter-Llobregat: ja frega el 28%

per J.C. Meneses Montserrat

Els embassaments del sistema Ter-Llobregat, que abasteixen Barcelona i la seva àrea metropolitana i Girona i el seu entorn, segueixen augmentant la seva capacitat i aquest divendres ja freguen el 28%, amb un 27,66%, davant el 26,3% de divendres de la setmana passada.

Es tracta de l´última actualització de l´estat dels embassaments de l´Agència Catalana de l´Aigua (ACA), consultat per CatalunyaPress, que mostra que els embassaments d´aquest sistema han arribat als 169,28 hectòmetres cúbics d´aigua, i aquest augment es deu a les pluges registrades a Catalunya els darrers dies.

Barcelona surt de la fase d'emergència per sequera

L'Ajuntament de Barcelona ha canviat la fase del protocol per la situació de sequera d'emergència a excepcionalitat, d'acord amb la decisió de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) de decretar l'excepcionalitat hidrològica del sistema Ter-Llobregat, que abasta la ciutat.

A partir d'aquest dilluns s'apliquen les restriccions corresponents a aquesta nova fase, en què no hi haurà afectació del proveïment d'aigua potable a la població, informa el consistori en un comunicat.

No se'n preveu afectació perquè el decret limita la dotació d'aigua en alta a 230 litres per habitant i dia als municipis afectats i Barcelona se situa actualment a 157 litres per habitant i dia.

Com canvien les restriccions?

A la fase d'excepcionalitat es continuarà sense regar els parcs i els jardins de la ciutat, però sí que es reprendrà el reg de supervivència en horari nocturn amb aigua potable de l'arbrat i plantes arbustives.

A més, es mantindrà el dispositiu de reg amb aigua freàtica en torn de matí que permet ampliar la capacitat de reg a tota la ciutat, i amb aquest dispositiu s'arriba a un estalvi del 50% d'aigua potable que s'usa per al reg a tota la ciutat.

Es garanteix la plantació d'arbustos i arbres a les obres d'urbanització dels carrers que incorporen un sistema de reg gota a gota o amb aigua freàtica, i als horts urbans (tant públics com privats) es permet el reg de supervivència.

Les piscines municipals es mantindran obertes perquè totes disposen de sistema de recirculació de l'aigua, "condició indispensable per emplenar-lo amb el mínim d'aigua necessari", subratlla l'Ajuntament.

Es mantindran els plans d'estalvi daigua posats en marxa als centres esportius municipals i el Consistori inclourà les piscines municipals com a refugi climàtic aquest estiu, aplicant els preus públics corresponents a cada instal·lació.

Es netejaran els carrers amb aigua freàtica i queda prohibida la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, tant públics com particulars, excepte si la neteja es realitza per risc sanitari o per risc a la seguretat viària, i les fonts ornamentals es mantenen tancades en aquesta fase.