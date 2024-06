Continuen els talls per la protesta de pagesos a la frontera amb França

Els agricultors convocats per Plataforma Pagesa continuen tallant aquest dimarts cap a les 7.00 hores els cinc talls a la frontera catalana amb França després d'haver passat la nit i es preveu que es mantinguin fins a les 10.00, una vegada passades 24 hores de la seva inici.

Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), la circulació està interrompuda a Bòssost, la Seu d'Urgell (Lleida), Puigcerdà, el Coll d'Ares i la Jonquera (Girona), punts que se sumen als talls d'Irun (Guipúscoa), Somport i Portalet (Osca).

A les portes de les eleccions europees, que se celebren aquest diumenge 9 de juny, els manifestants reclamen a les autoritats comunitàries i nacionals més exigències a les importacions, donar prioritat als productes locals i abaixar els impostos vinculats al consum energètic de les activitats.

A la protesta iniciada aquest dilluns s'hi van sumar uns 200 agricultors i ramaders catalans. Durant la tarda, els agricultors van celebrar una assemblea --en què s'ha decidit crear el Gremi de la Pagesia catalana-- i van permetre el pas de vehicles que estaven atrapats al tall durant cinc minuts.

El portaveu de Revolta Pagesa, Adrià Ubach, va explicar en declaracions als mitjans que durant tot el dia han permès el pas de vehicles d'emergències, de persones que hagin de rebre tractaments mèdics i d'"estudiants que tinguin proves de selectivitat" a la Seu d 'Urgell (Lleida).

Exigències dels agricultors

Les entitats convocants van acordar exigir:

Clàusules mirall per als productes que ingressen a Europa, assegurant que compleixin els mateixos estàndards que els productes locals.

Preferència per productes locals, establint lleis que n'afavoreixin el consum.

Eliminació d'impostos a l'energia utilitzada pels productors agraris, equiparant-los amb altres sectors que gaudeixen d'aquest benefici.

Els agricultors protesten per la greu crisi que afecta el sector i per les polítiques agràries imposades per la Unió Europea, el Govern i les comunitats autònomes. La mobilització cerca atraure l'atenció sobre la situació crítica del sector i pressionar per obtenir solucions concretes que millorin les condicions de treball i de mercat.

Aquest moviment reflecteix la desesperació i la determinació dels agricultors per ser escoltats i assolir canvis significatius abans de les eleccions europees, un moment crucial per influir en les polítiques futures. Cal recordar que les eleccions europees se celebren el proper diumenge 9 de juny, per la qual cosa el tema de l'agricultura agafa cada cop més pes a Europa.