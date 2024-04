El contraatac judicial de Rosa Peral després de la confessió d'Albert López

La defensa de Rosa Peral valora presentar un nou recurs a la seva condemna per assassinar el seu marit, Pedro R., en el cas conegut com a crim de la Guàrdia Urbana, després que el també condemnat Albert López hagi reconegut el crim davant dels treballadors de Quatre Camins (Barcelona).

L'advocada de Peral, Olga Arderiu, ha explicat aquest dimecres que treballen per aclarir el contingut de la nova versió de López per "estudiar si cal" presentar un recurs de revisió.

Es tracta d'un recurs "extraordinari" que es pot presentar en el cas que hi hagi noves proves sobre la causa, tot i que la condemna ja sigui ferma, com en aquest cas, i ho resoldria el Tribunal Suprem (TS), ha afegit Arderiu .

Peral ja ha complert una quarta part de la condemna de 25 anys que li va imposar l'Audiència de Barcelona pel crim, i "ara com ara no se li ha autoritzat cap" permís penitenciari tot i que ho ha sol·licitat.

Aquest dimarts es va fer públic que López, amant de Peral en el moment del crim i condemnat com a coautor, ha reconegut la seva participació a l'assassinat pel qual va ser condemnat a 20 anys de presó amb la intenció d'aconseguir permisos penitenciaris.

López no ha fet cap escrit o compareixença formal per reconèixer el crim, sinó que ho ha expressat davant l'equip que el tracta a la presó i són els encarregats dels informes que serveixen a la junta de tractament de la presó per valorar cada sis mesos una possible progressió de grau penitenciari i per respondre a peticions de permisos que no superin les 48 hores.

El cas del crim de la Guàrdia Urbana

El cas del crim de la Guàrdia Urbana de Rosa Peral i Albert López va passar a Barcelona el 2017. Pedro Rodríguez, parella de l'agent de la Guàrdia Urbana Rosa Peral, va ser trobat al Pantà del Foix carbonitzat a l'interior d'un cotxe cremat.

Després del judici, es va descobrir que havia estat una acció coordinada entre la parella i Albert López, que era l'amant de Rosa Peral.

A finals de març del 2020, després de sis dies de deliberacions, vuit dels deu membres del jurat popular van considerar Peral culpable i set dels deu membres van considerar López culpable de l'assassinat amb traïdoria de Pedro Rodríguez. Peral va ser sentenciada a 25 anys de presó, mentre que López va rebre una condemna de 20 anys.

A més de les penes de presó, tots dos condemnats van ser ordenats a pagar una indemnització de 885.000 euros a la família de la víctima. Tot i que el delicte és el mateix per als dos acusats, a la sentència de Peral se li van afegir cinc anys addicionals a causa de l'agreujant de parentiu.