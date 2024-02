Qui es convertirà en finalista a la gala 11 d'Operación Triunfo?

Aquest dilluns es va viure un nou galOT a Operación Triunfo 2023 gràcies a les actuacions que van signar els vuit nois i noies, tot i que van acabar la nit sent set perquè Chiara va acabar sent l'expulsada de la gala 10 després de la seva interpretació de You oughta know.

Per a la propera gala, hi ha quatre 'nominats', ja que s'escolliran els tres finalistes i un es quedarà a les portes de la gran final. Els quatre concursants són Ruslana, Lucas, Bea i Martin.

Ruslana cantarà Let me out de Dover, un tema que es va llançar el 2006 i que tornarà a lluir la seva versió més rockera, cosa que no s'ha vist pràcticament durant el programa però que és l'essència de la jove ucraïnesa.

Dover - Let me out (Videoclip Oficial)

Pel que fa a Bea, s'ha decantat per un tema vuitanta, Bette Davis Eyes de Kim Carnes.

Kim Carnes - Bette Davis Eyes

Martin, per part seva, ha optat per la cançó Murder on the dancefloor de Sophie Ellis-Bextor, un tema en què segurament haurà de tornar a lluir els seus dots de ball a l'escenari.

Sophie Ellis-Bextor - Murder On The Dancefloor (as featured in Saltburn)

Finalment, Lucas s'ha decantat per Papallona tecknicolor de Fito Paez, un tema rocker semblant al que va escollir a la gala 0 i amb què va aconseguir el seu bitllet al concurs.