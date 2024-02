Creix la bretxa salarial per primera vegada des del 2017: ja arriba al 20%

per Helena Celma

La bretxa salarial entre homes i dones ha augmentat per primera vegada des de l'any 2017 i se situa al 20%, segons ha informat la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) a la presentació de l'informe de Bretxa Salarial que es publica cada any dins el marc del Dia per la Igualtat Salarial, que se celebra cada 22 de febrer.

Alhora, ha alertat que, amb la bretxa salarial actual, les dones estan treballant de franc 73 dies a l'any i que, a aquest ritme, es trigarà "mig segle" a assolir la igualtat salarial.

En concret, ha assenyalat que la bretxa salarial a Espanya se situa al 19,89%, un 0,02% més respecte a l'any anterior, amb un salari mitjà anual de 25.137 euros per als homes i 20.138 euros per a les dones, segons les darreres dades de l'Agència Tributària, corresponents al 2022.

"Les dades oficials confirmen que la pandèmia va marcar un abans i un després en les relacions laborals entre homes i dones, ja que aquestes darreres han vist augmentat els contractes temporals, les jornades a temps parcial, les reduccions de jornada i el temps dedicat a la cura de menors i persones a càrrec seu”, ha apuntat.

En aquesta mateixa línia, ha exposat que la diferència entre dones i homes que tenen contractes temporals s'ha multiplicat per 12 des de la pandèmia.

Segons l'última EPA, si el darrer trimestre del 2019 hi havia 27.700 dones més que homes en contractació temporal, en el mateix període del 2023 n'hi havia 337.400 més.

Pel que fa a les xifres d'atur, el sindicat ha explicat que segueix havent-hi més dones en aquesta situació (1,6 milions davant d'1,1 milions d'homes, segons dades del Ministeri de Treball i els Serveis Públics d'Ocupació Estatal corresponents al gener de 2024).

En tot cas, ha destacat el cas de les administracions públiques, on el salari mitjà dels homes és de 33.931 euros, davant dels 31.268 euros de les dones (més d'un 8% inferior).

"Segons l'EPA, les xifres d'inestabilitat a les administracions són pitjors que al sector privat", ha lamentat.

El nombre de dones amb contractes temporals és "el doble" que el d'homes, mentre que les dones amb contractes a temps parcial són "més del triple" (152.900 dones davant de 42.400 homes).

El Govern "incompleix" la llei sobre igualtat retributiva

El sindicat també ha denunciat que el Govern incompleix la llei sobre igualtat retributiva a les administracions.

En aquest sentit, CSIF ha exigit a l'Executiu que faci una anàlisi i avaluació anual de la bretxa de gènere tant a les administracions públiques com a empreses privades.

A més, ha demanat la implantació de mesures de conciliació "sense pèrdua retributiva".

"Demanem la correcta transposició de la Directiva (UE) 2019/1158 de 20 de juny de 2019 relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors que a Espanya actualment s'ha transposat al Reial Decret- llei 5/2023, del 28 de juny", ha assegurat.

També ha proposat la creació universal de places per a escoles infantils de 0 a 3 anys de caràcter públic i gratuït, així com el foment de la coresponsabilitat mitjançant campanyes formatives i de sensibilització, la creació de la figura del delegat/ada sindical especialitzada en Igualtat i contra la violència de gènere a cada centre de treball, la integració de l'enfocament de gènere a les administracions públiques, la creació de normativa específica similar al Reial Decret 902/2020 per realitzar auditories retributives a les administracions públiques, la negociació i posada en marxa de Plans d'igualtat a l'empresa privada i la posada en marxa del registre oficial de plans d'igualtat d'administracions públiques.

Per arribar a aquests resultats, CSIF ha analitzat indicadors de l‟Agència Tributària, dades de Seguretat Social, Enquesta de Població Activa, dades del Ministeri d‟Inclusió, Seguretat Social i Migracions i el Butlletí Estadístic de les Administracions Públiques.