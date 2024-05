El nombre de dispositius del Sistema de Seguiment per Mitjans Telemàtics de les Mesures d'Allunyament a l'Àmbit de la Violència de Gènere actius el març del 2024 ha augmentat un 37,7%, respecte al mateix mes del 2023, segons es desprèn del Butlletí Estadístic Mensual sobre Violència de Gènere del Ministeri d'Igualtat.

En concret, hi ha 4.810 dispositius actius el 31 de març d'aquest any. El document també reflecteix que durant el mes de març d'aquest any s'han instal·lat 208 dispositius, fet que suposa una disminució del 26,0% respecte al mes anterior i una disminució del 25,4% respecte al març del 2023.

Pel que fa a les desinstal·lacions, durant el mes de març del 2024 s'han desinstal·lat 137 dispositius, un 23,5% menys respecte al febrer del 2024 i un 20,3% menys respecte al març del 2023.

El nombre d'instal·lacions de dispositius del sistema VioGén des de l'any 2009 i fins al 31 de març del 2024 ha estat de 16.969.

La taxa més alta de dispositius actius per milió de dones de 15 i més anys per comunitats autònomes la registra Andalusia (459,7), seguida de les Canàries (364,6) i, per províncies, Almeria (1.194,5), seguida de Granada (1.004,2).

En total, el nombre de casos actius el 31 de març del 2024 ha estat de 84.745, un 2,0% respecte al febrer del 2024 (83.070) i un increment del 10,9% respecte al març del 2023 (76.404) .

Dones entre 31 i 45 anys

Respecte al nombre de dones amb protecció policial (casos actius amb nivell de risc apreciat) el 31 de març del 2024, aquest és de 51.938, fet que suposa un augment del 2,0% respecte al febrer del 2024 (50.924) i un increment del 14,0% respecte al març del 2023 (45.540).

El percentatge més alt de casos actius es troba entre les dones amb edats compreses entre els 31 i 45 anys.

D'altra banda, durant el març del 2024 s'han rebut 8.753 trucades pertinents al servei 016, fet que suposa una disminució del 4.2% respecte al mateix període de l'any 2023 (9.137 trucades pertinents).

Des de la posada en marxa del 016 al setembre del 2007 i fins al 31 de març del 2024, s'han rebut 1.270.632 trucades pertinents.

Per persona que efectua la trucada, durant el mes de març de 2024, el 75,0% de les trucades van ser efectuades per la mateixa usuària, fet que suposa un increment de 4,0 punts percentuals respecte al març de 2023; el 19,7% de les trucades van ser efectuades per familiars i persones properes, 2,9 punts percentuals menys respecte al març de l'any 2023; i el 5,3% de les trucades van ser efectuades per altres persones o no consta qui les va fer, fet que suposa una disminució d'1,1 punts percentuals respecte al març del 2023.

Així, la taxa més alta de trucades pertinents per milió de dones de 15 i més anys es va registrar a la Comunitat de Madrid (649,2), seguida de les Canàries (634,5).

Per províncies, excloent la comunitat autònoma uniprovincial esmentada anteriorment, la taxa més alta de trucades per milió de dones de 15 i més anys, es va registrar a Las Palmas (654,7), seguida de Santa Cruz de Tenerife (613,1).

Pel que fa a les consultes en matèria d'altres formes de violència contra la dona, el març d'aquest any per correu electrònic es van rebre 85 consultes pertinents: el 74,1% van ser relatives a violència de gènere (parella o exparella) i el 25, 9% a un altre tipus de violència contra les dones.

Per WhatsApp es van rebre 509 consultes pertinents el març del 2024: el 85,9% van ser relatives a violència de gènere (parella o exparella) i el 14,1% a un altre tipus de violència contra les dones.

Igualment, durant el mes de març del 2024 es van rebre 944 consultes pertinents a través del xat on-line, disponible a través de la pàgina web de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere: el 85,9% van ser relatives a violència de gènere (en parella o exparella) i el 14,1% a un altre tipus de violència contra les dones

Un 29,9% menys de baixes que fa un any a ATENPRO

El butlletí també afegeix que s'han registrat 874 altes al Servei Telefònic d'Atenció i Protecció per a Víctimes de Violència de Gènere (ATENPRO) el mes de març, fet que suposa un increment de l'1,6% respecte al febrer del 2024 i una disminució del 15,9% respecte al març del 2023.

Pel que fa a les baixes, se n'han registrat 627, un 11,3% menys que el mes passat i una disminució del 29,9% respecte al març del 2023.

En total, des del 2005 i fins al 31 de març del 2024, el nombre d'altes al servei ha estat de 144.579.

El 31 de març del 2024, el nombre d'usuaris actius és de 18.636, fet que suposa un augment de l'1,3% respecte al febrer del 2024 (247 usuàries actives més) i un increment del 6,7% respecte al març del 2023 (1.164 usuàries actives més).

La taxa més alta d'usuàries actives per milió de dones de 15 anys i més per comunitats autònomes el març d'aquest any la registra la Comunitat Valenciana (1.609,5), seguida per Astúries (1.385,5).

Per províncies, la taxa més alta d'usuàries actives per milió de dones de 15 anys i més la registra Alacant (1.718,9), seguida del Castelló (1.636,6).