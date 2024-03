Cremen la placa de La Veneno a Madrid

La placa dedicada a l'artista Cristina Ortiz, La Veneno, al parc de l'Oest ha tornat a ser vandalitzada, aquesta vegada cremada i copejada. La senadora per Más Madrid Carla Antonelli ha donat la veu d'alarma a través de les xarxes socials.

"Així hi ha la placa de Cristina Ortiz, La Veneno, una vegada més, un dia més, una altra vegada més. Cada greuge, cada insult, cada vandalització, pallissa o vexació ens fa més grans, més forts i més segures", ha contestat als agressors.

"El que no saben les escombraries, escòria, TERF i misèries del putrefacte fang és que ens construïm una vegada i una altra de zero i de les nostres pròpies cendres des de la nit dels temps, que inventem el futur per fer el present i ja res ni ningú no ho pot parar", ha advertit.

El seu missatge ho acaba amb un “perquè vam ser, som i serem”. Aquest homenatge, en què es pot llegir 'En memòria de Cristina Ortiz, La Veneno, dona transsexual visible als anys 90', ha patit constants atacs.

Tant és així que la Junta de MoncloaAravaca va decidir protegir-la amb una planxa de material transparent que resistís millor a possibles actes de vandalisme, avui copejat.

Cristina Ortiz va donar visibilitat a les persones trans. Va morir el 2016 després de passar quatre dies en coma a la Unitat de Cures Intensives (UCI) de l'Hospital La Paz de Madrid, on va arribar després de ser trobada a casa seva amb un cop al cap.

Va néixer a Adra (Almeria) el 19 de març de 1964. Va ser molt popular als programes de televisió de franja nocturna a la dècada dels 90 des que aparegués per primera vegada a l'espai de Pepe Navarro 'Aquesta nit creuem el Mississippi'.