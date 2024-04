El creuer atracat a Barcelona se'n va a Itàlia sense els bolivians

per Helena Celma

El vaixell de MSC Creuers atracat al Port de Barcelona des de dimarts al matí salparà aquest dijous cap a Marghera (Itàlia) --on arribarà el 8 d'abril-- amb tots els passatgers menys els 69 bolivians que no tenien el visat en regla .

En un comunicat, la companyia ha explicat que el grup de bolivians ha desembarcat i han de "seguir el procés d'immigració previst per llei".

A més, des de MSC Cruceros han assegurat que col·laboren "plenament" en aquest procés.

Els bolivians faran els tràmits destrangeria

El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, en coordinació amb la Policia Nacional, va arribar aquest dimecres a un acord amb el president executiu de MSC Creuers, Pier Francesco Vago, per videoconferència perquè els 69 bolivians puguin desembarcar aquest dijous a una zona de trànsit al Port de Barcelona i tinguin un espai adequat per fer els tràmits d'estrangeria necessaris.

Fonts de la Delegació del Govern han explicat aquest dijous que aquest desembarcament "permetrà que el creuer pugui continuar la seva ruta".

Per això, la naviliera MSC posarà a disposició un segon vaixell, que la naviliera ha desplaçat des de Liorna (Itàlia), "perquè els passatgers bolivians estiguin ben atesos" mentre esperen els tràmits, i es preveu que atraqui a Barcelona al voltant de 13.00. hores.

A la zona de trànsit també se'ls ha disposat una zona d'avituallament, menjar i assistència sanitària, i els tràmits d'estrangeria es realitzaran per via d'urgència perquè els passatgers tinguin la resolució com més aviat millor.

Anteriorment, a les 6 hores, 275 passatgers brasilers han desembarcat del MSC Harmonia amb destinació a Roma, perquè no perdin el vol de tornada al seu país.