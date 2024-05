Crit d'alerta: creix la pobresa alimentària alhora que disminueixen les donacions

El nombre de persones que no es van poder permetre un àpat amb carn o peix cada dos dies ha augmentat per segon any consecutiu, arribant al 6,4 % (un punt més que el 2023), segons dades de l'informe "L'estat de la pobresa 2024 ", elaborat per la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social a l'Estat Espanyol (EAPN-ES)." El mateix estudi indica que el 48,5% de la població resident a Espanya té dificultats per arribar a final de mes. A més, a Espanya hi ha 9,7 milions de persones que viuen a la pobresa, amb ingressos inferiors a 916 euros mensuals.

Aquest escenari, que evidencia la cronificació de la pobresa a Espanya, no es reflecteix en un augment dels donatius i excedents, sinó tot al contrari. El 2023, els 54 bancs d'aliments que van atendre gairebé 1,2 milions de persones van distribuir un total de 138.046 tones, un 8,99% menys que el 2022 a causa del descens de les aportacions. En conseqüència, la quantitat total d'aliments que van poder lliurar als beneficiaris va baixar un 4,75% fins a 116 quilograms i litres per persona i any.

«El dret a una alimentació digna és un dels principis fonamentals dels drets humans. Com a societat, tenim el repte de construir una societat més justa i generosa on a ningú no li falti un plat de menjar sobre la seva taula. Cada cop són més cars els aliments, però els Bancs d'Aliments treballem de manera incansable per proporcionar menjar a les persones del nostre entorn que es troben en situacions molt precàries. La nostra feina és possible gràcies a la tasca de milers de persones voluntàries ia la col·laboració de fundacions i empreses com la Fundació ”la Caixa” i CaixaBank que, amb la seva aportació econòmica i la recaptació que impulsen a través de la campanya Cap llar sense aliments , sensibilitzen la societat i suposen una pilota d'oxigen per a totes les persones que ajudem. Vull agrair per endavant el suport a totes les persones que contribueixen en aquesta campanya», ha declarat Pedro Llorca, president de FESBAL.

"La campanya Cap llar sense aliments és especialment important per l'actual context de molta necessitat d'aliments bàsics", ha destacat Lluís Fatjó-Vilas, president del Banc dels Aliments de Barcelona i representant dels Bancs d'Aliments catalans. I ha afegit: que “ens permet continuar ajudant les famílies en situació de vulnerabilitat, en una situació agreujada per l'encariment del preu dels aliments”.