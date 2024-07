CSIF denuncia la situació de Correus a la província de Barcelona

per Redacció CatalunyaPress

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF), sindicat més representatiu a les administracions públiques, denuncia la precarietat laboral a la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, que està afectant greument la qualitat del servei postal a la província de Barcelona.

Necessitat del servei: un obstacle per a la conciliació laboral i familiar

Des de CSIF denuncien que la frase "necessitat del servei" s'ha convertit en una excusa habitual utilitzada per l'empresa per denegar als treballadors la conciliació de la vida laboral i familiar. La manca de cobertura de baixes i jubilacions, juntament amb la insuficient contractació de personal eventual, fins i tot en períodes de vacances, està portant al límit els treballadors.

Escassetat de personal: una crisi constant

La majoria de les unitats de repartiment tenen menys del 50% de la seva plantilla activa, cosa que obliga cada carter a cobrir la seva secció i, almenys, una més dels seus companys absents. Aquesta situació ha portat a la retenció de notificacions importants, com ara cites mèdiques i terminis legals, a les unitats de repartiment. La figura del carter de barri s'està esvaint, ja que han de cobrir zones addicionals diàriament.

Conseqüències de la manca de personal

1.Qualitat del servei: La manca de personal i recursos fa impossible oferir un servei de qualitat. Els treballadors han de suportar queixes i protestes constants pel retard o la no arribada de paquets i correspondència.

2.Salut física: Els recorreguts diaris s'han incrementat significativament, i han obligat els carters a cobrir distàncies que haurien de repartir 2 o 3 treballadors. La mitjana d'edat a Correus és de 52 anys, cosa que agreuja la situació física dels empleats.

3.Salut mental: L'estrès i la pressió laboral estan causant un augment notable de baixes per malalties relacionades amb la salut mental, moltes de llarga durada.

Crisi a la província de Barcelona

Aquesta situació afecta gairebé totes les unitats de repartiment i les oficines d'atenció al client a la província de Barcelona. Les llargues cues s'han tornat una mica normal, amb cues de 40-50 persones esperant ser ateses al matí i especialment agreujat en horari de tarda. Un cas emblemàtic és l'oficina principal de Badalona, on la manca de contractació és particularment evident.

“Des de CSIF denunciem aquesta situació, assenyalant que els companys han arribat al límit. Volem que la societat sàpiga que el servei de correus, finançat amb els nostres impostos, està obligat a complir la prestació del servei postal universal i satisfer les necessitats de la ciutadania. L'empresa fa anys que no té rumb clar, i ni l'anterior president ni l'actual han implementat mesures suficients per garantir el bon funcionament de Correus”, declaren des del sindicat.

CSIF insisteix que els serveis públics són necessaris i, si són rendibles, molt millor per a tothom, i que si la intenció és reduir l'eventualitat al 8%, el camí passa per consolidar les més de 5.000 places estructurals necessàries per dotar la plantilla una estabilitat real.