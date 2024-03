CSIF: ''Estem segurs que la Generalitat no destituirà ni Ubasart ni Calderó''

per Pau Arriaga Pérez

Aquest dimarts 19 de març els treballadors dels centres penitenciaris de Catalunya no han protestat davant de les presons... però la situació de tensió és lluny d'acabar.

I és que a les 10 del matí els treballadors han comparegut davant de la premsa (en una compareixença sense cap vinculació amb els sindicats) lamentant que la manca de personal i els protocols bonista de la Generalitat posen en risc les seves vides.

Han anat més enllà, apuntant que, per segon dia consecutiu, planten la conselleria de Justícia, Drets i Memòria, no acudint a la reunió que, un altre cop, el departament de Gemma Ubasart els havia proposat.

"La Generalitat no farà que dimiteixin"

Alberto Gómez, responsable de Presons de CSIF, explica a Catalunya Press que les peticions dels sindicats es mantenen. "Hem marcat com a línia vermella les dimissions de la consellera Ubasart i d'Amand Calderó (secretari de Mesures Penals)", diu.

Tot i això, afirma que "si els treballadors ens demanen que replantegem les nostres exigències, ho farem".

Gómez considera que la situació actual del poder a Catalunya, amb la convocatòria d'eleccions per al 12 de maig, afebleix el Govern. "Estem segurs que la Generalitat no farà que dimiteixin", analitza, dient que si algun dels dos acaba deixant el càrrec que ostenta serà per decisió pròpia.

"La situació actual esgota"

De la mateixa manera, Gómez espera que la situació actual es pugui resoldre aviat perquè "esgota". A parer seu, les aturades i els bloquejos estan tenint el seguiment d'"una tercera part de la plantilla de les presons".

"El que volem és aconseguir millores i és una llàstima que hagi d'arribar després de morir una companya", apunta Gómez, que assegura que "el col·lectiu segueix molt enfadat i no es conforma amb les mobilitzacions".

I... Aniran més enllà dels bloquejos a les carreteres properes als centres penitenciaris? Segons Gómez, fins i tot es podrien portar al centre de Barcelona, ja que hi ha la possibilitat que el proper dimecres 20 de març tinguin com a escenari la plaça de Sant Jaume, davant de la Generalitat.

Quins seran els propers passos a banda i banda de la taula de negociació?