Cues quilomètriques a l'AP-7 per l'operació sortida de Sant Joan

Les cues a l'autopista AP-7 entre Santa Perpètua de Mogoda i Llinars del Vallès (Barcelona) han augmentat fins als 23 quilòmetres en sentit nord cap a les 18 hores d'aquest divendres, en el marc de l'operació sortida pel pont de Sant Joan .

Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), la via també pateix retencions de 12 quilòmetres d'Avinyonet del Penedès i Gelida (Barcelona) i de 9 quilòmetres entre Papiol i Sant Cugat del Vallès (Barcelona), i l'A-2 pateix cues de 8 quilòmetres entre Abrera i Castellbisbal (Barcelona).

Interior preveu una operació sortida amb 460.000 vehicles als quals s'afegeixen els 120.000 assistents al Gran Premi de Fórmula 1, per la qual cosa ha habilitat un carril addicional de sortida a l'AP-7 des d'aquest divendres i dissabte al matí.

Dispositiu extraordinari per Sant Joan

El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena i Garcia, va presentar avui en roda de premsa el dispositiu previst per a la revetlla de Sant Joan d'aquest any. Elena ha destacat que “les mesures que s'adoptaran es caracteritzen pel triple impacte que suposa un cap de setmana llarg, la revetlla i el Gran Premi de F1, que genera la necessitat de multiplicar esforços”.

El conseller ha demanat "gaudir de la revetlla amb seguretat" i ha fet "una crida a la responsabilitat al volant per no haver de lamentar cap víctima a la carretera". El titular d'Interior ha agraït "la feina, la dedicació i el sobreesforç de tots els cossos operatius que durant aquests dies incrementaran les hores de feina per vetllar per la seguretat de la ciutadania".

1.106 controls dels Mossos d'Esquadra amb la participació de 1.366 efectius de trànsit

La Policia de la Generalitat Mossos d'Esquadra activa un dispositiu de seguretat amb motiu de la celebració de la revetlla de Sant Joan a Catalunya i sobretot en aquells punts on se celebren festes populars. Els principals eixos d'aquest dispositiu són el manteniment de '‟ordre públic i la seguretat ciutadana, garantir la mobilitat i la seguretat ciutadana i vetllar per la seguretat i normal desenvolupament de les concentracions multitudinàries en espais públics.