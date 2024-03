Dani Alves no sortirà de presó aquest dimecres

El futbolista Dani Alves no sortirà de presó provisional aquest dimecres al no haver dipositat abans de les 14 hores la fiança d'un milió d'euros que ha fixat l'Audiència de Barcelona.

Fonts judicials consultades han assenyalat que la defensa del futbolista no ha dipositat la fiança abans de les 14 hores, hora de tancament de la secretaria del tribunal, i per això no sortirà de presó aquest dimecres encara que la diposités aquesta tarda.

Si l'acaba dipositant més tard o a partir de dijous, una vegada el tribunal comprovi que s'ha fet l'ingrés redactarà una interlocutòria per notificar a Brians 2 (Barcelona) que el jugador queda en llibertat.

El pare de Neymar ha pagat la fiança d'Alves

Pel que sembla, Dani Alves no està passant pel millor moment econòmicament per les causes judicials que arrossega, i ha hagut de recórrer a la família d'un amic proper per poder pagar la quantiosa fiança.

Segons ha informat La Vanguardia, la fiança d'Alves ha estat pagada pel pare de Neymar. L'objectiu era que Alves sortís de presó aquest mateix dimecres, però no han arribat a temps i haurà d'esperar un dia més.

Dani Alvés ja ha recorregut en el passat Neymar i el seu pare per obtenir els 150.000 euros que li va requerir el jutjat d'instrucció per indemnitzar la víctima de l'agressió sexual. Aquests diners li van servir d'atenuant per rebaixar la condemna fins als quatre anys i mig.