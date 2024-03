Dani Alves es presenta per primera vegada a l'Audiència després de sortir de la presó

El brasiler Dani Alves s'ha presentat aquest dijous 28 de març davant l'Audiència de Barcelona per a la primera de les compareixences setmanals que haurà de fer mentre segueixi en llibertat provisional per certificar que no s'ha fugat.

Alves ha arribat a l'edifici on hi ha aquest tribunal cap a les 9.20 del matí, acompanyat de la seva advocada, Inés Guardiola, per a aquest tràmit que haurà de fer cada divendres (encara que aquesta setmana un dia abans, per ser festiu a Divendres Sant) mentre segueixi en llibertat fins que la seva condemna per agressió sexual sigui ferma.

L'exjugador de Barça, Sevilla i Juventus, entre altres equips, va sortir de la presó provisional dilluns passat 25 després de pagar una fiança d'un milió d'euros, i el tribunal també va posar com a requisit a la llibertat mentre espera sentència ferma que lliurés els seus dos passaports i es presentés cada setmana a la seu judicial per comprovar que no ha sortit d'Espanya.

Festa a casa?

Alves, doncs, ja ha gaudit dels primers dies en llibertat després de sortir de Brians 2 fa menys de 72 hores... i fins i tot ja s'ha publicat que ha celebrat la sortida del centre penitenciari.

Segons Así es la vida , programa de Telecinco , l'endemà de la seva posada en llibertat va celebrar una festa, encara que el motiu seria celebrar l'aniversari del seu pare, Domingo.

Aquest programa va apuntar que la celebració es va allargar fins ben entrada la matinada de dimecres 27 passat.