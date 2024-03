Dani Martín anuncia la seva setena data al WiZink Center envoltat de polèmica

El reconegut artista Dani Martín ha revelat els seus ambiciosos plans per conquistar l'emblemàtic WiZink Center de Madrid a finals de l'any que ve.

A través de les seves xarxes socials, l'excantant d'El Canto del Loco ha anunciat noves dates de concerts cada vegada que esgotava les entrades de les presentacions anteriors.

En total, Dani Martín té previst pujar a l'escenari a Espanya fins a set vegades el 2025, amb les entrades ja disponibles per comprar-les.

"Cebrarem que han passat 25 PTS ANYS des del Cant fins avui", va escriure l'artista en un missatge d'hora del matí, anunciant el seu primer concert el 20 de desembre.

La demanda va ser tan alta que la segona data, programada per al 19 de desembre, es va esgotar en només 10 minuts. "WTF? Esgotat un WiZink Center en 10 min? Gratitud a la vostra fidelitat. 10 pts minuts, segona data ja disponible!", va expressar Dani Martín a les xarxes socials.

Hores després, l'artista va anunciar dues dates més: el tercer concert pel 13 de desembre i el quart pel dia 12.

"25 anys ja han passat i seguim junts sense que res ni ningú ens obligui a estar-ho. ¡Que soni la Foto del Cant!", va compartir emocionat l'autor d''Ester Expósito' a les seves plataformes digitals.

A la tarda, Dani Martín va sorprendre els seus seguidors en anunciar un cinquè concert per al 29 de novembre. "Vosaltres esteu bojos? Who The f*ck is Dani Martín? Ara mateix només sóc un nen ple de somnis, al costat de la meva mare, somrient, vivint un regal gràcies a vosaltres, a la nostra connexió tan real. Doncs set hores han passat i diuen de l'ofi que anem a buscar el CINQUÈ WiZink", va expressar l'emocionat artista.

Pel que fa a la gira, Dani Martín va comentar: "Aquest serà el concert de les nostres vides, dels nostres amors i desamors, trobades i desacords, ciutats, cares, petons, viatges amb cotxe, platges, cartes, mirades, cd's, concerts d'estiu, sentiments, persones. El 2025 ens tocarà celebrar que portem 25 anys junts (¡25 anys!!) i que tota aquesta emoció no ha fet més que créixer”.

Una 'gira' amb polèmica

El problema d'aquesta iniciativa musical és que va començar només un concert recopilatori dels 25 anys de carrera de Dani Martín. Tot i això, la demanda d'entrades ha estat tan superlativa que ja ha sumat set concerts en total al WiZink Center.

Algunes de les crítiques que ha provocat és que s'hagi anunciat amb tanta antelació pràcticament dos anys abans.

Els usuaris s'han queixat també que no es faci a altres ciutats i que es quedi només a Madrid.