Daniel Pinteño: ''Noms com Castel i Literes haurien de ser de domini públic''

El violinista Daniel Pinteño és un apassionat de la música barroca espanyola que, malauradament, és una gran desconeguda del gran públic. Resulta molt trist que tot jove estudiant espanyol es formi a la grandesa d'un Lope de Vega o d'un Velázquez i que, tanmateix, no senti mai parlar de la meravellosa música d'un José de Nebra o d'un Antonio de Literes, per posar tan només dos exemples. El conjunt Concerto 1700, que dirigeix Pinteño, ha centrat els seus repertoris fins ara a donar a conèixer aquest tresor amagat que tenim dins de la nostra herència cultural.

Concerto 1700 és una formació molt flexible, capaç d'emprendre peces de cambra, com el magnífic recital dedicat als trios de corda de Castel, Brunetti i Boccherini que va oferir el mes passat a la seu madrilenya de la Fundació Juan March, fins a òperes en format orquestral , com Acis i Galatea de Literes que va presentar el 2023 a l'Auditori Nacional.

El nou treball discogràfic que ha llançat Daniel Pinteño, titulat Back to Folia! , està dedicat als balls espanyols dels segles XVII i XVIII, els sons de moda que gaudien els nostres avantpassats als carrers i tavernes, encara que també als salons i entorns més cultes.

Com ha sorgit aquest projecte de música popular, per dir-ho així, que s'allunya de la vostra línia habitual de treball més centrada en la música de cambra?

Realment mai no ens hem restringit a cap repertori, des de la música de cambra, les composicions vocals de format mitjà fins a l'òpera. Sense anar més lluny en uns dies interpretem Les Amazones d'Espanya amb Concerto 1700 en format orquestral i en una sala simfònica, que esperem que estigui plena d'amants de la música barroca espanyola. Som una formació variable que s'adapta a tota mena de repertori.

En el cas de Back to Follia! el que pretenia era explorar nous formats i repertoris. Aquesta exploració, com ens caracteritza, havia de tenir una base musicològica que ho sustentés tot. Crec que el resultat mostra un perfecte equilibri entre allò popular i allò acadèmic.

El disc conté una picada d'ullet a la música punk, especialment en el grafisme de la coberta, quina relació pot existir entre tots dos estils tan diferents i tan distants en el temps?

Sens dubte l'estètica per la qual hem optat té molt a veure amb les portades de discos dels anys 70 i 80. Sempre m'ha agradat el disseny gràfic d'aquests àlbums. Algun cop he comprat vinils de grups de rock o punk simplement perquè m'ha agradat el disseny que es treballava en aquestes dècades. Se m'acudeixen algunes com No control de Bad Religion, Sex Pack dels Sex Pistols o Give 'Em Enough Rope de The Clash. No sé què tenen, però em sembla que combinen elements molt simples de vegades, però que impacten el públic.

Òbviament el punk i la música antiga són estils musicals diferents i no pretenc comparar-los de cap manera. El que potser ens uneix una mica és que he construït aquest projecte de Back to Follia! sense cap temor a les repercussions socials o al què diran. Ja et dic que Els Ramones o els Sex Pistols no estaven gaire preocupats pel que es deia de la seva música.

Com heu aconseguit recrear aquests balls, tenint en compte que, a diferència de la música “culta”, no han arribat fins a nosaltres partitures en ser transmesa l'ensenyament de la tècnica musical majoritàriament de manera oral?

Els balls que hem reproduït a la nostra manera en aquest disc pertanyen tant a l'àmbit popular com a culte de l'època. Crec que al seu moment la divisió entre espais de consum musical no estava tan definida. La música culta o acadèmica era permeable a les noves danses que inundaven els carrers i per tant a la societat. Allò que inicialment era oral sempre tenia en algun punt un reflex sobre la partitura.

Quin paper hi juga la improvisació en l'execució d'aquestes peces?

Enllaçant amb la teva pregunta anterior sobre la tradició popular i la transmissió oral, crec que és fonamental citar el Manuscrit de Salamanca (ca. 1569) que la musicòloga Ana Lombardía em va descobrir gràcies als seus treballs previs. Li estic molt agraït perquè el projecte ja caminava sobre aquesta línia, però no coneixia que existís un document que encaixés a la perfecció amb l'ànima del nostre programa. Per a qui no el conegui, es tracta d'un manuscrit on apareixen l'íncipit, és a dir, uns quants compassos, d'una desena de danses i cançons molt conegudes durant el segle XVII. Tot això en un format molt particular: la tablatura de violí. Entenem que en ser només uns quants compassos el que tenia per recordar la peça la resta es construïa al vol, és a dir, improvisant.

En el nostre cas hem fet en molts casos un procés similar. Teníem, per exemple, el baix de xacona castellana i sobre això ornamentem, variem o directament improvisem. Cada persona que vingui a un dels nostres concerts amb aquest programa podrà comprovar que potser canvien coses perquè mai la ment no segueix el mateix camí. Hi ha una estructura pactada en molts casos ia partir d‟aquesta base s‟obren molts camins transitables.

Com acaben alguns d'aquests balls espanyols –la xacona, la folia o la sarabanda– formant part de la música instrumental a tot Europa?

És un procés lent que requereix segles. Les modes musicals van anar canviant durant els segles XVII i XVIII constantment. Aquí es van importar danses europees i nosaltres vam exportar danses que eren netament espanyoles o que es portaven d'Amèrica com és el cas dels Zarambeques. En això, la incipient indústria de la impremta musical va tenir un paper fonamental.

Moltes de les danses estan agermanades i cada país les adaptava als gustos canviant simplement el nom. Un exemple clar són els Canaris i els Canàries. Els segons són una versió francesa que responen a una escriptura puntejada diferent i més al gust del país gal. Qui escolti el nostre disc podrà entreveure la diferència entre ells ja que fem una versió d'uns Canaris espanyols, seguit per uns Canàries de Paul de la Pierre, per tornar de nou a la versió de Santiago de Múrcia.

El violí és el protagonista indiscutible del disc, però sovint el seu paper al Barroc s'associa més a la música instrumental que a les cançons populars. Podem suposar que era un instrument que es tocava al segle XVII en qualsevol tipus de manifestació musical del poble pla, com passava amb la guitarra?

Bé, realment el violí és tan important a l'esdevenir musical del nostre país com la guitarra. Sense anar més lluny, se m'acut aquest preciós quadre de Velázquez titulat Els tres músics en què apareixen cantant tres persones. Dues porten un instrument de corda polsada mentre que el tercer apareix tocant el violí. Estem parlant del 1617. El violí era part de la vida quotidiana dels diletants espanyols del segle XVII, més enllà dels àmbits acadèmics. De fet, originalment la família del violí va exercir, fins i tot en l'àmbit cortesà, una important tasca des de mitjans del segle XVI com a instrument per acompanyar les danses.

A la discografia de Concerto 1700 hi són presents les obres de noms no tan coneguts pel gran públic, com José de Torres, José Casel o Gaetano Brunetti. Es pot dir que encara hi ha molta grandesa musical espanyola pendent de redescobrir?

Hi ha molta grandesa a la nostra música barroca. Jo vull fer un al·legat a favor de la reposició d'obres que s'han recuperat i que han tornat injustament a un calaix, i això em sembla inacceptable. La política de l'estrena és meravellosa, però hem de començar a canviar una mica el concepte. Si es va fer Vent és la felicitat d'amor de Nebra fa un parell de dècades, per què costa tant que es torni a fer? Algú es pot imaginar a França que es toqués Les Indes Galantes de Rameau en la seva “recuperació”, es fiqués en un calaix i no es tornés a interpretar? Cal tornar a tocar aquestes peces una vegada i una altra perquè el públic les pugui gaudir. Òbviament, aquesta és una tasca que han d'abordar les institucions i els programadors. Des de Concerto 1700 oferim desenes de projectes diferents amb recuperacions i sense, però al final hem de fer el que ells ens diuen.

Quina és la reacció del públic actual davant de l'obra d'aquests compositors espanyols?

És meravellosa. Se senten entusiasmats, orgullosos i sorpresos perquè no coneixien noms com els de Castel, Literes, Torres o Nebra que haurien de ser de domini públic, com ho són Goya, Velázquez, Cervantes o Unamuno. La pregunta és sempre la mateixa, com és possible que aquesta música no es toqui més? Jo sempre dic que cal tocar-la més i millor. Jo estimo el que faig i poso tot el meu afecte a cada projecte. Vull que tot estigui cuidat des del principi fins al final i això és una cosa que el públic percep. Es pot fer la nostra música i es pot fer molt bé com crec que humilment fem nosaltres.

Una altra línia de treball del grup és la música escènica espanyola del segle XVIII, com les representacions d' Acis i Galatea de Literes o Les amazones d'Espanya de Facco, que presenteu a l'Auditori Nacional de Madrid. Com sorgeix aquest tipus de projectes que òbviament requereixen més recursos? Hi ha plans de fer algun enregistrament en aquest sentit?

Estic molt agraït al Centre Nacional de Difusió Musical per l'oportunitat que ens ha donat tant amb l' Acis i la Galatea com amb Las Amazonas de España. Sempre dic que el meu somni és fer música escènica amb Concerto 1700 en tota la seva esplendor. Necessito veure una fossa amb música barroca espanyola als faristols, aixecar la mirada per gaudir de l'escenari, el teló i les tramoies. Tinc diversos projectes al cap que estic segur que serien un èxit. Només necessitem que els programadors siguin valents i apostin pels nostres segles XVII i XVIII.

Seria meravellós, per altra banda, gravar aquests projectes escènics, encara que ho veig inviable. Enregistrar un projecte així sobrepassa totalment les meves possibilitats econòmiques. Pel que no ho sàpiga, un disc és un producte molt car de produir si es fa en les condicions salarials dels músics que considero justes. Encara que es pugui aconseguir alguna ajuda pública, tots els projectes requereixen una inversió econòmica per part meva que realment no sempre puc afrontar. He de ser realista així que l'enregistrament d'un projecte escènic com aquest ha de venir amb un ferm suport de les administracions públiques.

Per finalitzar, entenem que entre els plans immediats de Concerto 1700 estarà presentar en directe el repertori de Back to Folia! , però hi ha altres projectes nous a mitjà termini?

El nostre primer semestre del 2024 és apassionant i ara estem amb la mirada posada a l'estiu que també sembla que implicarà moviment amb algun programa nou que tinc moltes ganes d'abordar.

Els projectes discogràfics futurs per ara estan només al meu cap. En aquest moment estem gaudint encara del feedback que estem rebent amb Back to Follia! així com amb Amorosi Acenti que va sortir fa tot just sis mesos. Sempre hi ha projectes al tinter, però per ara crec que és el moment de gaudir del resultat d'aquesta feina.