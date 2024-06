Daniela Barcellona torna al Liceu de Barcelona amb Adriana Lecouvreur

Després de cantar el Rèquiem de Verdi a Milà al costat de l'Orchestra i Cor del Teatre alla Scala sota la batuta de Riccardo Chailly, la famosa mezzosoprano italiana torna a les taules del Gran Teatre del Liceu per interpretar el rol de la princesa de Bouillon a Adriana Lecouvreur de Francesco Cilea (1866-1950). Daniela Barcellona, que actuarà els dies 16, 19, 22 i 26 de juny, compartirà escenari amb els tenors Freddie de Tommaso/Roberto Alagna (Maurizio) i les sopranos Aleksandra Kurzak/Valeria Sepe (Adriana Lecouvreur), a la mítica producció de David McVicar amb adreça musical de Patrick Summers.

Considerada com una de les mezzosopranos més grans del circuit internacional de les últimes dècades, i una autèntica referència en la interpretació de Rossini, Daniela Barcellona ha optat per ampliar el seu repertori més enllà del Cigno di Pesaro guiada per l'evolució natural de la seva veu, amb la incorporació de compositors com Verdi (Mrs Quickly, Falstaff), Ponchielli (Laura Adorno, La Gioconda) o Massenet (Madame de la Haltière, Cendrillon). Amb el seu debut escènic com la princesa de Bouillon de Cilea (que ja va debutar en versió de concert el 2016 al Bozar de Brussel·les), i la seva gran ària Acerba voluttà, inclosa en un dels títols més importants del repertori verista, la cèlebre mezzo italiana pujarà, de nou, a l'escenari del coliseu català, després del seu recent èxit com la maga Ulrica a Un ballo in maschera de Verdi, la zia principessa (Suor Angelica) i Zita (Gianni Schicchi) al Trittic puccinià.

Nombrosos premis com els prestigiosos Olivier Award, International Opera Award, Premi Abbiati, ICMA, Tutto Verdi International Award de l'ABAO, entre d'altres, i la seva presència habitual als teatres més cèlebres, sales de concert i festivals de tot el món, com el Met de Nova York, la Royal Opera House de Londres, la Bayerische Staatsoper de Munic, la Wiener Staatsoper, l'Opéra national de París, els BBC Proms de Londres, el Festival de Salzburg, el Festival de Verbier, La Scala de Milà i el Festival d'Aix-en-Provence, entre molts altres, avalen l'extensa trajectòria professional de la mezzo italiana Daniela Barcellona. Al seu catàleg de directors figuren autèntiques llegendes de direcció musical com Claudio Abbado, Lorin Maazel, Sir Colin Davis, James Levine, Zubin Mehta, Georges Prêtre, Riccardo Muti…, així com cèlebres Régisseurs com Mario Martone, Robert Carsen, David McVicar, Laurent Pelly, Hug d'Ana, Pierluigi Pizzi, David Alden, Damiano Michieletto o Barrie Kosky.

Entre els propers compromisos de Daniela Barcellona, cal destacar el seu retorn al Rossini Opera Festival de Pésaro, el seu primer Wagner amb el debut al rol de Brangäne (Tristan und Isolde) a l'ABAO, i la seva participació a l'estrena mundial de l'òpera Il nome della rosa de Francesco Filidei, basada en la famosa novel·la d'Umberto Eco, al Teatre alla Scala, amb el tàndem Metzmacher/Michieletto. A més, fidel al seu incansable compromís amb les noves generacions, Daniela Barcellona continua impartint Masterclasses di canto lírico, tant a Itàlia com a diversos països, a les quals acudeixen joves cantants procedents de tot el món.