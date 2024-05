La defensa del llibreter ultra Pedro Varela: ''El públic ha de poder escollir''

per Redacció CatalunyaPress

El llibreter nazi Pedro Varela s'ha defensat al judici en què està acusat de difondre discurs d'odi amb l'edició i la venda de llibres de temàtica nacionalsocialista que distribuïa per internet ia la Llibreria Europa de Barcelona. "Has de plantejar la possibilitat que el públic pugui escollir títols i temàtiques que no trobarà en cap altre lloc", ha dit.

El judici a Varela i quatre responsables més de la llibreria (tancada cautelarment per aquesta causa) ha començat aquest dimarts a l'Audiència de Barcelona, i segons les acusacions Varela, propietari del local, era el "màxim responsable" de l'associació que la gestionava i per la qual reclamen condemnar-lo a 12 anys de presó per delictes contra els drets fonamentals, organització criminal i associació il·lícita.

Varela ja ha estat condemnat tres vegades (una a Àustria) per difusió d'idees nazis i justificar el genocidi, i en aquest judici està acusat pels llibres que va vendre i presentacions que va organitzar a partir del 2012, la darrera sentència sobre ell.

Ha justificat que els clients que compraven "certs llibres" havien d'emplenar un formulari, comprometent-se a no utilitzar per promocionar l'odi, sinó amb finalitats acadèmiques o per documentar-se, amb què la llibreria pretenia blindar-se davant la llei.

Varela ha aprofitat la seva declaració, en què ha contestat només la seva defensa, per posar en dubte la claredat de la normativa sobre publicacions prohibides a Espanya perquè a diferència d'altres països no hi ha una llista concreta de títols, cosa que "suposa una despesa terrible" a l'editor.

Condemnes anteriors

Varela té una condemna anterior de presó a Àustria per difondre idees nazis ia Espanya també ha estat condemnat el 2008 i el 2012, i ha complert pena de presó per difusió d'idees que justifiquen el genocidi.

Des que va sortir, "ha realitzat idèntica activitat de forma ininterrompuda, editant, distribuint i venent els mateixos llibres per la difusió pública dels quals va ser condemnat en dues ocasions", i segons el fiscal fins i tot ha perfeccionat l'estructura per fer-ho amb l'associació i la llibreria , de la qual recorda mai no ha tingut llicència municipal per a activitat comercial.