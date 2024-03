El Defensor del Poble va sumar gairebé 4.000 queixes ciutadanes més que el 2022

El Defensor del Poble 34.926 queixes el 2023, 3.849 més que el 2022, la majoria relacionades amb l'Administració de Justícia, la Seguretat Social, Interior, asil, educació i sanitat.

Així es desprèn de l'Informe Anual de la institució, que el Defensor del Poble, Ángel Gabilondo, ha lliurat a la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol.

"Els ciutadans han assenyalat amb les seves queixes que les administracions no han de descuidar els serveis públics essencials, ni la sanitat, ni desatendre les necessitats dels més vulnerables, ni l'educació perquè aquests són fonamentals en un Estat de dret modern i solidari. Ells ens indiquen també que els processos de digitalització a les administracions han de ser compatibles amb l'assistència presencial, sobretot per als que no són nadius digitals o que, senzillament, tenen dificultats per interlocutar a través de les noves tecnologies”, ha assegurat Gabilondo en una roda de premsa al Congrés dels Diputats.

En concret, ha explicat que la institució va tramitar un total de 35.603 expedients, 4.151 més que el 2022, que van donar lloc a 2.366 resolucions a les diferents administracions, de les quals 668 van ser recomanacions, 987 suggeriments, 708 recordatoris de deures legals i tres .

A més, va iniciar 288 actuacions d'ofici davant de diferents administracions, 38 més que el 2022, i va atendre personalment 37.752 ciutadans, 36.572 a través de trucades telefòniques i 1.180 d'una manera presencial. També va rebre 389 sol·licituds d'interposició de recursos davant del Tribunal Constitucional.

L'informe anual del 2023 també recull un llistat amb trucades i expedients generats en actuacions d'urgència fora de l'horari d'atenció.

La majoria, (137 d'atenció telefònica i 96 expedients generats) pertanyents a Estrangeria i Protecció Internacional, segueix Economia i Hisenda (14 i 5) i Sanitat (tres i un), entre els primers punts.

Per procedència geogràfica, el nombre més gran de queixes van arribar de la Comunitat de Madrid (8.470), Andalusia (4.186), València (3.973) i Catalunya (3.208). Es repeteix la situació dels darrers exercicis, en què aquestes quatre comunitats van ocupar, en aquest mateix ordre, la mateixa posició.

"Canvis orgànics" a l'IMV

Així mateix, sobre l'Ingrés Mínim Vital, Gabilondo ha indicat que "cal introduir canvis orgànics". També s'ha referit als menors migrants i ha recalcat que cal adoptar mesures legislatives.

"Aquest assumpte no pot dependre només de la bona voluntat de les comunitats autònomes, sinó del compromís d'Espanya amb la Convenció dels Drets dels Infants", ha destacat.

Pel que fa a la violència de gènere, ha exposat que segueix sent una "important preocupació ciutadana" i que també ho és per al Defensor.

"Continuem treballant perquè s'ampliï l'àmbit de protecció que ofereix la llei a tots els tipus de violència de gènere", ha dit.

Així, ha destacat que han realitzat una sèrie de recomanacions per millorar la gestió i l'atenció de les dones als serveis públics que s'encarreguen d'atendre aquestes víctimes.

En aquest sentit, s'ha referit a la violència vicària, de la qual ha assenyalat que se segueix denunciant "un ús indegut de la síndrome d'alienació parental" per part d'alguns jutges, fiscals i professionals dels equips psicosocials.

En tot cas, ha afegit que el Ministeri de Justícia ha traslladat al Defensor que les decisions judicials de suspensió del règim de visites per a pares acusats o condemnats per violència de gènere han augmentat “molt notablement” l'any 2023.

"Es requereix un compromís més gran amb la protecció de menors exposats a aquest tipus de violència", ha subratllat.

A l'Informe, el Defensor del Poble també considera que els casos d'abús en menors tutelats no han rebut un tractament "transparent, ordenat i sistemàtic".

Segons el parer de la institució, cada Administració ha de disposar d'una informació "sistematitzada i el més completa possible sobre la realitat a què s'enfronten, a fi de dissenyar les eines i els procediments d'actuació més adequats per al seu ús pels serveis de protecció de menors".

Així mateix, l'informe afegeix sobre aquesta qüestió que pel que fa al sexe de la víctima, han estat majoritàriament nenes (81,4%) i la forquilla d'edat que presenta més freqüència de casos se situa entre els 14 i els 17 anys.

"Infraestructures adequades" per arribada de migrants a les Canàries

A més, sobre els menors migrants no acompanyats precisa que cal dotar les illes Canàries d'"infraestructures adequades" i de "personal especialitzat" a les arribades per a la identificació, acolliment i integració d'aquests nens.

Gabilondo també ha precisat que han detectat casos de discriminació per origen racial o ètnic en alguns àmbits, com a l'educatiu, en població gitana, i "barreres que encara persisteixen amb les persones amb discapacitat".

L'informe també tracta les queixes rebudes en matèria sanitària i detalla que han tingut a veure amb l'"increment" dels temps i les llistes d'espera per a atenció sanitària especialitzada; la "insuficiència" de recursos específics per a una atenció integral a la salut mental; la "saturació" dels serveis d'atenció primària i d'urgències hospitalàries i les "dificultats" per accedir a tractaments d'última generació de cost molt alt.

En aquesta línia, precisa que va tornar a emprendre actuacions relatives a les "dificultats" que troben les persones estrangeres que resideixen a Espanya per accedir a les prestacions sanitàries del Sistema Nacional de Salut.

Pel que fa a les administracions i els serveis públics, el document exposa que la institució va tramitar 2.500 queixes per problemes per obtenir cites de protecció internacional i que també es van registrar retards en els procediments de valoració del grau de discapacitat.

La prevenció de la gratuïtat del primer cicle deducació infantil, els pacients electrodependents o la violència escolar han estat altres assumptes que reflecteix linforme.

Respecte a aquesta última, el Defensor del Poble ha detectat un augment en la gravetat dels conflictes escolars i adverteix que aquests casos d'"extrema gravetat", tant per la conducta com per la poca edat de les víctimes i els presumptes agressors, han motivat la tramitació d'ofici de diverses actuacions a l'últim any.

Finalment, Gabilondo ha recordat que l'any passat la institució va presentar l'informe sobre abusos sexuals a l'àmbit de l'Església.

Des d'aleshores, Gabilondo ha assenyalat que s'han registrat 180 sol·licituds de testimonis nous de víctimes d'abusos sexuals a l'entorn de l'Església. D'ells, ha apuntat que han considerat vàlids, "fins ara", 95 testimonis.

"L'informe d'activitat de la institució corresponent a 2023 que els acabo de presentar Revela quins assumptes preocupen la ciutadania i què precisa de l'Administració i de les Administracions.

És evident que tots necessitem el suport mutu i el suport de tota la societat”, ha indicat Gabilondo.