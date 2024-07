Els delictes a Espanya per homofòbia i racisme van augmentar el 2023

Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat van investigar el 2023 un total de 2.268 infraccions penals i incidents d'odi a Espanya, fet que suposa un increment del 21,3% respecte al 2022, segons l'Informe sobre l'evolució dels delictes de odi a Espanya 2023', presentat aquest dilluns pel ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.

Els delictes d'odi per racisme i xenofòbia (856) són els més nombrosos i representen el 41,8% de total de les denúncies, seguits dels delictes d'odi comesos en els àmbits de l'orientació sexual i la identitat de gènere (522 fets ) i dels delictes d'ideologia (352 fets).

Pel que fa a la variació interanual, l'informe constata un ascens en tots els àmbits, llevat del de discriminació per raó de malaltia, que registra 11 fets, els mateixos que el 2022.

Mentrestant, els delictes d'odi contra persones amb discapacitat són els que pateixen un increment més gran, un 113% més que l'any anterior.

També experimenten un ascens important els delictes per antisemitisme (77%), antigitanisme (68%) i ideologia (43,67%), segons l'informe. Pel que fa a la tipologia delictiva d'aquests fets d'odi, destaquen en primer lloc les amenaces (433) i les lesions (376), seguides per la promoció a l'odi (200), les injúries (157) i els danys ( 130). Per comunitats autònomes, Navarra registra la taxa més elevada de delictes, infraccions i incidents odi per cada 100.000 habitants (14,14), seguida del País Basc (12,21) i la ciutat autònoma de Melilla (10,53).

PUJEN UN 38,5% LES PERSONES DETINGUDES I INVESTIGADES

L'informe detalla que les Forces de Seguretat de l'Estat van aclarir el 2023 el 68,1% dels fets, cinc punts més que el 2002, i van detenir o van investigar 1.161 persones, un 38,5% més que l'any anterior. D'aquest nombre de detinguts/investigats, la majoria són sexe masculí (78%), amb edats entre els 26 i els 40 anys, que representen el 25,4% del total.

Els principals afectats per aquest tipus de delictes són persones del sexe masculí (59,2%), mentre que el grup més afectat és el comprès entre els 26 i els 40 anys (33%). Els menors constitueixen el 14,8% del total de victimitzacions.

Pel que fa a la distribució de les víctimes segons la seva nacionalitat, el primer lloc figuren els espanyols, amb el 62,1% del total de victimitzacions registrades.

Dins del conjunt de les víctimes de nacionalitat estrangera, les procedents del Marroc registren el nombre més elevat (8,3%), davant de Colòmbia (4,8%).

L'informe s'ha presentat durant la quarta reunió de la Comissió de Seguiment del 'II Pla d'Acció de Lluita contra Delictes d'Odi 2022-2024', elaborat per l'Oficina Nacional de Lluita contra els Delictes d'Odi (Ondod) a partir dels dades facilitades al Sistema Estadístic de Criminalitat (SEC) per Policia Nacional, Guàrdia Civil, Ertzaintza, Mossos d'Esquadra, Policia Foral de Navarra i policies locals.

En la seva intervenció, Grande-Marlaska ha fet una crida a la sensibilització, "crucial per combatre la infradenúncia".

"No només la víctima és, en molts casos, desconeixedora de la seva pròpia situació, sinó que, lamentablement, en innombrables ocasions són també els testimonis els qui la normalitzen", ha alertat.

El ministre també ha apel·lat a la responsabilitat de la societat per eradicar els discursos d¿odi. "Tots i totes, a través de les nostres tasques diàries, som responsables que aquest discurs no soscavi la cohesió social, estigmatitzant i deshumanitzant els que són diferents", ha afegit.

A més, ha destacat l'elevat compliment de les mesures establertes al pla d'acció i ha encoratjat l'Ondod a treballar el segon semestre per impulsar un tercer pla bianual, a partir del 2025, "que continuï posant Espanya a l'avantguarda de la lluita contra els delictes d'odi”.

'TRENCA EL TEU SILENCI'

El ministre ha aprofitat la trobada per animar la participació dels ciutadans a l'enquesta de delictes d'odi llançada el 2024 per l'Ondod.

D'altra banda, a la reunió s'han presentat dos vídeos que formen part de la campanya 'Rompe tu silencio', impulsada per l'Ondod per a la seva difusió en xarxes socials amb l'objectiu de conscienciar la societat en contra dels delictes d'odi.

La trobada ha comptat amb lassistència del director general de Coordinació i Estudis, José Antonio Rodríguez; personal de l'Ondod; el fiscal de sala contra els Delictes d'Odi i Discriminació, Miguel Ángel Aguilar; la directora general per a la Igualtat de Tracte i No Discriminació i contra el Racisme, Beatriz Carrillo; la subdirectora general de Drets LGTBI, Mar Fernández; la subdirectora general de Llibertat Religiosa, Mercedes Murillo; la directora de la Fundació Pluralisme i Convivència del Sector Públic, Inés Mazarrasa; la directora de l'Observatori contra el Racisme i la Xenofòbia (Oberaxe), Karoline Fernández; i el cap d'àrea de Polítiques Socials de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, Joaquín Corcobado, entre d'altres.

També hi han assistit associacions del tercer sector com l'Associació d'Advocades i Advocats contra els Delictes d'Odi; Moviment contra la Intolerància; Consell de Víctimes de Delictes d'Odi; Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI); Fakali: Federació d'Associacions de Dones Gitanes; Observatori per a la Llibertat Religiosa i de Consciència; Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals; Fundació Secretariat Gitano; Federació de Comunitats Jueves d'Espanya; Institut Halal de Junta Islàmica; Plataforma Trans; Agents de l'Autoritat per la Diversitat (LGTBIpol); Llar Sí; i Plena Inclusió.