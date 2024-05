Demana una hamburguesa de McDonald's amb 'tot tret' i rep una caixa buida

Un client troll de Doordash -una cadena de repartiment dels Estats Units- que va demanar una hamburguesa de McDonald's sense "tot" va quedar impressionat després de rebre una caixa sense res a dins. Va descriure com era l'hamburguesa 'de res' en una publicació amb 53,3 milions de visites a X.

"Vaig demanar una hamburguesa triple amb formatge sense tot", va escriure l'usuari, anomenat Greg, a la publicació que descriu el seu pla. "Estin atents per veure què passa", va afegir.

En una fotografia adjunta es pot veure la pantalla de pagament a Doordash i mostra que va demanar una hamburguesa triple amb “sense ketchup”, “sense cogombrets”, “sense cebes picades”, “sense carn de res de 1/10 de lliura”, “sense mostassa”, “sense pa normal”, “sense formatge americà” i “sense sal” (preu total: 5 dòlars).

“Tant de bo no facin malbé la meva comanda (normalment ho fan)”, va afegir el troll en una publicació de seguiment mentre esperava que arribés la seva hamburguesa sense res .

Afortunadament, el repartidor li va enviar un missatge a Greg per informar-li que rebria un paquet sense res a dins, segons una actualització publicada al fil X.

"Rebràs una caixa buida... estàs bé amb això?", va escriure el missatger de menjar, anomenat Dan, i Greg va respondre: “Perfecte, gràcies”.

Una foto de seguiment mostra la caixa de l'hamburguesa, que està oberta com una cloïssa per revelar que no hi ha res a dins.

L'única fallada va ser que el paquet era una caixa McCrispy i no un contenidor Triple Burger com el que va demanar.

"D'alguna manera van aconseguir arruïnar la meva comanda", va explicar Greg , que va donar al restaurant McDonald's dues de cinc estrelles a la plataforma DoorDash.

Afortunadament, el bromista no va culpar Dan per la comanda fallida i fins i tot ho va compensar generosament amb una ressenya de cinc estrelles i una propina d'11 dòlars, cosa que va elevar la comanda total a gairebé 20 dòlars.

En fer-ho, Greg potser va demostrar que realment es pot aconseguir alguna cosa a canvi de res.

Els usuaris de X es van divertir amb l'anècdota i un va escriure: “Això és molt graciós! Gràcies pel riure”.

“20 dòlars per una caixa buida. Boig!!!”, va exclamar un altre, unint-se a les rialles per aquesta iniciativa tan original i potser absurda.