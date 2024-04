Demanen investigar per terrorisme l'home que va atacar el McDonald's de Badalona

per Redacció CatalunyaPress

La Fiscalia de l'Audiència Nacional (AN) ha informat el jutge de l'Audiència Nacional Joaquín Gadea a favor d'assumir la investigació contra Hamza Warris, l'home que el 27 de març passat va causar destrosses amb una destral als vidres d'un restaurant de menjar ràpida de la companyia nord-americana McDonald's situat al centre comercial Màgic Badalona.

A través d'una nota de premsa, el Ministeri Públic ha assenyalat que la fiscal Raquel de Miguel ha emès un informe en què sosté que els fets serien constitutius d'un presumpte delicte d'integració o col·laboració amb organització terrorista, tractant-se d'una acció violenta a títol individual o en solitari, en compliment dels postulats de la Jihad islàmica.

De la mateixa manera, en el seu escrit la Fiscalia detalla que l'investigat es va dirigir al centre comercial "vestit amb un mocador palestí al cap a manera de litúrgia prèvia i portant una destral de grans dimensions amb què al mig de la via pública, a un lloc i hora on hi havia una gran concurrència de públic, es va dirigir a l'establiment McDonald's del centre”.

Un cop a l'interior, relata el Ministeri Fiscal, el detingut "va començar a tovar la destral, fent-ne un expositor i fracturant els vidres d'una de les llunes, causant un clima de terror i histèria col·lectiva". "El subjecte va ser interceptat per un ciutadà que va haver d'esquivar l'acció d'aquest amb la destral, i va aconseguir immobilitzar-lo", afegeix la nota.

Cal destacar que Warris es troba en situació de presó provisional després que així ho acordés el Jutjat d'Instrucció número 4 el passat 29 de març. Aquest mateix jutjat va ser el que es va inhibir a favor de l'Audiència Nacional.

Fonts jurídiques han informat a Europa Press que l'assumpte ha caigut per repartiment al magistrat de reforç del Jutjat Central d'Instrucció número 6, que ha demanat a la Fiscalia que emetés un informe sobre la competència. Ara, quan ha transcorregut menys d'un mes des que van passar els fets esmentats, serà el jutge qui decideixi si l'Audiència Nacional n'assumeix la causa.