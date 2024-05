Demanen quatre anys de presó per a Ylenia per insults transfobs a una còmica

El jutge Arturo Zamarriego, encarregat del Jutjat d'Instrucció 9 de Madrid, ha decidit portar a judici Ylenia Padilla, famosa per les seves participacions en realities de Mediaset, pels comentaris trànsfobs que va realitzar el 2020 a través de les xarxes socials contra la còmica Elsa Ruiz, que és una dona trans.

Aquesta acció, considerada com un presumpte delicte contra la dignitat de la persona per motiu de la seva identitat sexual, està contemplada a l'article 510 del Codi Penal, amb una pena que oscil·la entre un i quatre anys de presó, sent la condemna màxima possible de quatre anys.

Ylenia s'ha negat a declarar davant del magistrat, que l'ha assegut a la banqueta, mentre que la Fiscalia de ciberdelictes sol·licita una pena d'un any i nou mesos de presó per a ella, segons ha informat Público.

D'altra banda, Elsa Ruiz, a més de la seva participació en el procés com a víctima, també actua com a acusadora, demanant sis anys de presó per diversos delictes, inclosos els contra la dignitat, les lesions psicològiques i la fustigació.

Així mateix, sol·licita una indemnització de 60.000 euros com a responsabilitat civil i una ordre d'allunyament de mil metres.

Insults que van arrencar el 2020

El cas es remunta a una sèrie d'insults i atacs que Ylenia va perpetrar al llarg del 2020 i 2021 a les seves xarxes socials, dirigits principalment cap a Elsa Ruiz i la comunitat LGTBI+.

El jutge Zamarriego ha acabat la fase d'instrucció, destacant la naturalesa provocativa, explícita i ofensiva del llenguatge utilitzat per Ylenia, que incloïa estereotips negatius i estigmatitzadors.

Ylenia, coneguda per la seva participació en programes televisius com Gandía Shore i Gran Hermano, havia iniciat una discussió en xarxes amb Elsa Ruiz després de fer comentaris sobre una presentadora televisiva.

La disputa va escalar ràpidament amb insults transfobs per part de Ylenia cap a Ruiz i el col·lectiu LGTBI+ en general.

Durant els anys 2020 i 2021, Ylenia no va parar d'emetre missatges que, segons l'acusació d'Elsa Ruiz representada pel bufet Olympe Advocats, van ser "humiliants, vexatoris, calumniosos, i fins i tot incitants a la violència" cap a la comunitat LGTBI+.

De fet, va titllar el col·lectiu com a "escombraries", "gentuza de merda", "secta", "drogadictes, assassins, degenerats: ho teniu tot, pedofília, tot".

Els efectes psicològics sobre Ruiz van ser molt severs, portant-la fins i tot a buscar ajuda mèdica a causa d'ideacions autolítiques.

La pressió mediàtica i la contínua fustigació van contribuir a empitjorar el seu estat de salut mental, afectant negativament també la seva carrera professional.

Durant el procés judicial, Ylenia va optar per no declarar, i no ha mostrat penediment per les seves accions segons consta a l'informe policial.