Demanen que es tramiti la llei catalana perquè els delictes de pederàstia no prescriguin

Víctimes d'abusos a l'Església demanaran aquest dimarts 11 de juny davant del Congrés dels Diputats la tramitació de la llei catalana perquè els delictes de pederàstia no prescriguin.

Els protagonistes del documental 'La Huida', Laura Calzada i Jordi de la Mata, i el d''Examen de Consciència' i el primer denunciant del cas de pederàstia de l'Abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, es concentraran davant de la Cambra Baixa per a exigir que es tramiti durgència la proposta de llei diniciativa autonòmica catalana dimprescriptibilitat penal per als delictes de pederàstia.

El Parlament de Catalunya va aprovar el mes de febrer passat, amb els vots a favor de PSC, Comuns, ERC, Junts i Ciutadans, una proposta de llei d'iniciativa autonòmica perquè els delictes de pederàstia no prescriguin. La proposta estableix que els delictes d'abús sexual infantil de més gravetat (castigats amb una pena de presó màxima de 5 anys o més) no prescriguin i que la resta d'aquests delictes ho facin quan la víctima faci 50 anys.

Actualment, la llei està pendent de ser presa en consideració pel ple del Congrés per iniciar-ne la tramitació parlamentària. Per part seva, les víctimes exigeixen que es tramiti d'urgència i que es faci la votació de presa en consideració "abans de l'estiu".

"Malgrat múltiples intents, ha estat impossible establir una reunió entre els impulsors d'aquesta important llei de drets civils amb el ministeri de Justícia o el grup parlamentari socialista. En contraposició, el Ministeri d'Infància, dependent de Sumar, va accedir a tenir-ne una reunió, que es va celebrar el dilluns 27 de maig i actualment està estudiant la proposta", han apuntat les víctimes.

En aquest sentit, Calzada ha denunciat que el seu "abusador" viu "un retir daurat, perquè sap que els delictes que va cometre durant dècades quedaran impunes perquè han prescrit". En aquesta mateixa línia s'ha mostrat De la Mata, que ha dit que “la prescripció dels delictes de pederàstia és la millor aliada dels abusadors i encobridors per seguir anant-se de rosetes i la bèstia negra de les víctimes”.

Per part seva, Hurtado ha recalcat que "no pot haver-hi reparació de les víctimes, sense garanties de no repetició". A més, ha demanat al PSOE ia Sumar "accelerar" la tramitació de la llei. "El Parlament de Catalunya va escoltar la veu de les víctimes i va tramitar la llei d'urgència. Sorprèn que 'el Govern més progressista de la història' no estigui fent el mateix. No hi ha res més progressista que defensar els sectors més vulnerables de la població dels abusos dels poderosos", ha subratllat.