Denunciat un forn per pagar un empleat amb el concepte: 'Nòmina maricón'

El sindicat CGT ha criticat aquest dijous que una empresa de Màlaga ha ingressat la nòmina d'un empleat amb el concepte de "nòmina abril maricon" i ha mostrat el seu rebuig. "Creiem que ja s'havia vist tot, estàvem equivocades i en ple segle XXI podem observar conductes que mereixen tot el nostre rebuig i denúncia", han apuntat des de CGT en un comunicat, alhora que també adverteixen de l'abonament tardà de la nòmina.

Des de CGT han detallat que dimecres passat l'empresa va plasmar en la identificació de l'operació bancària d'ingrés de la nòmina a un empleat el concepte esmentat. Així, el cas del forner ha estat trasllat a CGT i la seva assessoria jurídica, segons han assenyalat.

Pel que sembla, el forner ha traslladat a CGT i la seva assessoria jurídica la "vergonyant situació i la humiliació que li produeixen les actuacions dels seus ocupadors", a més que, prèviament al que havia passat en relació amb la nòmina, "havia estat insidiat per la empresa" des que va conèixer la seva condició sexual, modificant-lo, entre altres, torns i horaris "i fent-li la vida impossible", cosa que ha provocat "una baixa mèdica, derivat d'aquesta discriminació per raó de sexe".

"A més de injuriar el company amb aquesta al·lusió homòfoba i il·legal s'evidencia l'abonament tardà i igualment il·lícit d'unes retribucions que haurien d'haver estat percebudes, com a molt tard els cinc primers dies de maig", han insistit.

Des de CGT han assegurat que "aquesta actuació empresarial homòfoba no quedarà impune" i han explicat que estan en marxa "les actuacions judicials corresponents per violació de drets fonamentals".

Per acabar, han anunciat protestes mitjançant concentracions a les portes de l'establiment, "perquè aquestes actituds d'homofòbia i de persecució no poden ser consentides en un estat de dret".

L'amo de l'establiment ha assegurat, en declaracions a 'Espejo Público' d'Antena 3, que és el primer "sorprès" i també ha negat que se li canviés horaris de feina ni sou "ni se li ha tocat res" al treballador.

En relació amb el concepte, ha dit que no posaria aquest concepte a la nòmina i ha explicat que ha parlat amb el banc. "Jo ordeno cada dia els ingressos al banc" i "el del banc no sap explicar-me, diu que ha hagut de ser un error; m'han demanat el telèfon del treballador per a ells trucar-lo". "Jo tinc aquí treballant lesbianes i jo no tinc absolutament res d'homòfob", ha assenyalat.

Ha negat, per tant, que hi hagi problemes amb el treballador, afegint que ha dit que era gai "des del principi i mai no hi ha hagut un problema per això". A més, ha insistit que "he tingut treballant gais anteriorment i ara tinc lesbianes i tant se val, cadascun amb el seu cos que faci el que vulgui, no em fico mentre compleixi amb la feina".

La inspecció de treball ja està actuant

Per part seva, després de conèixer-se els fets, la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha lamentat que "casos tan vergonyosos com aquest hi ha encara molts en els treballs".

Així, en un missatge a la xarxa social X, citant el de Rubén Sánchez, de Facua, que també s'ha fet ressò de la denúncia de sindicat, la ministra ha afegit que “la Inspecció de Treball ja està actuant”. "No pararem fins a garantir la igualtat de les persones Lgtbi a la feina", ha postil·lat.