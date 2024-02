La denunciant de Dani Alves es pronuncia per primera vegada després de la condemna

L'advocada Ester García, que representa la denunciant de Dani Alves, ha afirmat que la seva clienta està satisfeta amb la sentència condemnatòria d'aquest dijous i que les paraules en rebre-la han estat: "Per fi m'han cregut".

"Va iniciar el procediment dient 'No vull denunciar, no em creuran', i les seves paraules han estat en rebre la sentència 'Per fi m'han cregut'. Per mi això és un èxit personal d'ella", ha dit García en declaracions els periodistes per valorar la sentència que ha condemnat Alves a quatre anys i mig de presó per agressió sexual.

Preguntada per si recorreran la sentència, ha indicat que ho ha de valorar amb la seva clienta, però creu que "des d'un punt de vista jurídic s'hauria de recórrer", i ha rebutjat avançar els motius que esgrimirà davant del tribunal.

Sí que ha criticat l'atenuant per reparació del dany que ha aplicat la sentència per la consigna de 150.000 euros que va fer Alves a manera d'indemnització abans del judici, que creu que no s'hauria d'aplicar: "Ens preocupa una mica que es transmeti a la societat el fet que les persones que puguin tenir una capacitat econòmica important puguin veure reduïda la pena si poden consignar una quantitat important”.

Una pena baixa en una sentència exemplar

García ha criticat que la pena és mínima i considera que "no es legitima ni es pot legitimar amb l'última reforma del Codi Penal que hi ha hagut sobre aquesta matèria, la denominada llei de 'només sí que és sí'", i ha insistit que la reforma penal hauria permès una pena més elevada.

"Per mi és una pena baixa, en aquest despatx professional s'emporten moltíssims casos de violència sexual i és la pena més baixa que hem tingut en més de 20 anys", ha criticat, i ha afirmat que per a ella i la seva clienta l'objectiu sempre ha estat una pena més gran i menys indemnització.

L'advocada ha valorat que la sentència és "molt contundent pel que fa a l'element del consentiment", i l'ha qualificat de pionera i exemplar quant a aquest concepte que desenvolupa la llei de 'només sí que és sí'.