Des de quan se celebra el Dia Mundial de la Salut?

Avui 7 d'abril és el Dia Mundial de la Salut. Una jornada que té el seu origen en la creació de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) el 1948. La data commemora la importància de la salut i marca l'entrada en vigor de la constitució de l'OMS, una fita fonamental a l'àmbit de la salut global.

Cada any, l'OMS tria un tema específic per destacar al Dia Mundial de la Salut, abordant desafiaments actuals i rellevants per a la salut pública a nivell global. En aquesta ocasió, el lema del dia és 'La meva salut, el meu dret'. El propòsit d'aquesta commemoració és crear consciència de les nombroses poblacions que no tenen accés als drets bàsics necessaris per a una vida digna.

En moltes àrees geogràfiques, la manca d'aigua potable és una realitat quotidiana, i més de la meitat de la població mundial no té una cobertura de salut adequada. I és que cada 5 segons, segons dades de l'Organització Panamericana de la Salut (OPS), una vida es perd a causa de la contaminació de l'aire.

Des de la seva creació, una de les contribucions més grans de l'OMS ha estat l'eradicació de malalties greus. Un exemple notable és l'eradicació de la verola el 1980, un èxit històric que va demostrar el poder de la cooperació internacional i les campanyes de vacunació massiva. A més de l'eradicació de malalties, l'OMS també s'ha centrat en el control i el tractament de malalties com la malària, el VIH/SIDA, la tuberculosi i la poliomielitis a nivell mundial.

L'OMS exerceix un paper fonamental en la coordinació d'esforços a nivell global per a la investigació i el desenvolupament de vacunes, tractaments i protocols mèdics efectius. Això inclou el suport a la investigació científica, el desenvolupament de directrius basades en evidència i la promoció de l'equitat a l'accés a l'atenció mèdica a tot el món.

El Dia Mundial de la Salut també acostuma a significar oportunitat per reconèixer la feina i el compromís dels professionals de la salut, els quals tenen un paper crucial en l'atenció, la prevenció i la promoció de la salut de les comunitats. I, aquesta vegada, a Espanya el Dia Mundial de la Salut ha servit per manifestar-se per una salut de qualitat i amb recursos.