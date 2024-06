Descobreix l'espectacular castell de Canet de Mar que va sortir a Joc de Trons

Ubicat al cor de Canet de Mar, el castell de Santa Florentina s'erigeix com un testimoni vivent de la rica història i arquitectura que caracteritza aquesta regió d'Espanya. Aquesta fortalesa, que data originalment del segle XI i remodelada al segle XIX seguint els ideals del Modernisme català, no només ha estat una llar per a la noblesa espanyola, inclòs Alfons XIII, sinó que també ha capturat la imaginació del públic modern en servir com a escenari a l'aclamada sèrie de televisió "Joc de Trons". La seva singular barreja d´història medieval i rellevància cultural contemporània fa del castell de Santa Florentina un lloc d´un valor incomparable tant per a estudiosos com per a aficionats a la cultura pop.

Al llarg d'aquest article explorarem la fascinant història i arquitectura del castell de Santa Florentina, detallant com ha evolucionat des dels seus orígens com una fortalesa defensiva fins a convertir-se en un impressionant exemple del Modernisme. A més, aprofundirem en com el castell va ser elegit com un dels escenaris de "Joc de Trons", destacant la seva importància a la sèrie i l'impacte que això ha tingut en la seva popularitat. Finalment, oferirem informació pràctica per a aquells interessats a visitar aquest magnífic monument, proporcionant una guia sobre com, quan i per què explorar el castell de Santa Florentina. Així, Revelarem les capes d´història, bellesa i cultura que fan del castell de Santa Florentina un tresor de Canet de Mar i un punt d´interès global.

Història i arquitectura del Castell de Canet de Mar

Orígens romans i evolució medieval

El Castell de Santa Florentina, inicialment una domus romana, va ser transformat en una masia fortificada al segle XI per protegir-se dels atacs pirates. Al segle XIV, es va fortificar encara més, afegint torrasses que avui capturen l'atenció dels visitants. Aquesta evolució reflecteix una història rica que s'estén des de l'antiguitat fins a l'edat mitjana, marcada per la necessitat de defensa i supervivència.

Restauració modernista i disseny de Lluís Domènech i Montaner

A finals del segle XIX, l'arquitecte Lluís Domènech i Montaner, encarregat pel seu oncle Ramon de Montaner i Vila, va dur a terme una restauració i ampliació significativa del castell. Domènech va dissenyar noves estances i un pati que evoquen un castell romàntic, incorporant-hi elements gòtics i peces recuperades d'altres edificacions medievals catalanes. Aquesta intervenció no només va revitalitzar l'estructura, sinó que també la va enriquir amb un llenguatge estètic modernista, mantenint un respecte pels cànons gòtics originals.

Detalls i decoracions modernistes

El castell destaca per la seva rica decoració modernista que inclou vitralls, mosaics i ferro forjat, elements dissenyats per Domènech i la família. Les gàrgoles de Carles Flotats i Galtés, juntament amb les mènsules decorades, les gàrgoles esculpides i el mobiliari antic, contribueixen a l'atmosfera medievalitzant i romàntica del castell. Aquests detalls no només embelleixen el lloc, sinó que també expliquen la història d'una època en què el modernisme català trobava inspiració a la riquesa històrica i cultural del passat.

El Castell a Joc de Trons

Turó Banya: La Casa Tarly

El Castell de Santa Florentina, situat a Canet de Mar, va cobrar protagonisme internacional a la sisena temporada de "Joc de Trons". Aquí es va representar la Casa Tarly a la fictícia Colina Cuerno. Els productors van transformar l'ambient medieval del castell, adaptant la seva estètica per encaixar al món de Ponent gairebé sense recórrer a efectes digitals. Això va incloure canvis com la substitució de l'escut Montaner pel dels Tarly i l'addició de decoracions que accentuaven el caràcter medieval del lloc.

Escenes clau rodades al castell

Durant el sisè episodi de la sisena temporada, el pati del castell es va convertir a l'escenari de moments crucials, com ara la presentació de Samwell Tarly a la seva família. El saló del tron es va redissenyar per a un sopar de gala, on es van intensificar les tensions familiars, culminant amb Samwell robant l'espasa familiar. Aquestes transformacions van ajudar a submergir els espectadors en la intensa narrativa de la sèrie.

Impacte cultural i turístic del rodatge

La inclusió del Castell de Santa Florentina a "Joc de Trons" ha tingut un efecte notable en la seva popularitat turística. L'augment de visitants és evident, amb un increment notable de les visites guiades que exploren els escenaris del rodatge. A més, el municipi de Canet de Mar ha aprofitat aquesta fama per promoure el turisme, involucrant comerciants locals i creant productes temàtics que atrauen els fanàtics de la sèrie, enfortint així l'economia local.

Visita al Castell

El Castell de Santa Florentina ofereix una experiència única per als visitants durant tot l´any, de dimarts a dissabte. Les visites es poden fer mitjançant audioguies disponibles en vuit idiomes, incloent Català, Castellà, Anglès, Francès, Alemany, Rus, Xinès i Coreà, cosa que facilita la comprensió de la rica història i arquitectura del castell. A més, s'ofereixen dues visites guiades cada dissabte, amb una durada de 1.30 hores, que permeten explorar en profunditat el pati d'armes, el saló del tron i altres estades significatives.

Informació pràctica: Horaris i preus

El castell obre les portes a les visites audioguiades durant tot l'any. Els horaris d'obertura varien segons temporada, però sempre es permet l'entrada fins a 30 minuts abans del tancament. Els preus de les entrades són accessibles, amb tarifes de 13 euros per a adults i descomptes disponibles per a nens, estudiants, jubilats i famílies.

Tipus de visites: Guiada i audioguia

Els visitants poden triar entre una visita guiada, on un guia expert comparteix detalls fascinants sobre cada estada, o una visita amb audioguia, que ofereix flexibilitat per explorar el seu ritme. Ambdues opcions brinden una immersió profunda a la història i bellesa del castell.

Recomanacions per al recorregut

S'aconsella portar calçat còmode i roba adequada per a l'època de l'any, considerant que el recorregut inclou la pujada de 200 graons. És recomanable planificar la visita amb anticipació, especialment durant la temporada alta, per evitar llargues esperes i aprofitar l'experiència al màxim. A més, se suggereix visitar durant les hores menys concorregudes per a una experiència més tranquil·la i personal.

Al llarg d'aquesta anàlisi, hem explorat les diverses facetes que constitueixen l'essència del Castell de Santa Florentina, des de la seva evolució al llarg dels segles, la seva importància al context del Modernisme català, fins al seu destacat paper a la cultura pop contemporània com a escenari de "Joc de Trons". La fusió entre la seva rica història, la magnífica arquitectura i l'impacte cultural reflecteix la importància singular d'aquest monument, no només com a patrimoni arquitectònic sinó també com a pont entre el passat i el present, atraient visitants de diferents parts del món amb interessos variats.

Convidem els lectors a considerar una visita al Castell de Santa Florentina no només com un viatge turístic, sinó com una immersió en la profunditat de la història i la cultura que allotja entre les muralles. En fer-ho, es contribueix no només al reconeixement del seu valor historicoartístic, sinó també a l'apreciació de com llocs tan emblemàtics continuen exercint un paper vital en la narrativa i la identitat cultural contemporànies. Aquest viatge a través de la història i la ficció subratlla la rellevància perdurable del castell al teixit cultural, convertint-lo en una destinació imprescindible per a qualsevol aficionat a la història, l'arquitectura i l'art.