Descobreix les millors rutes enoturístiques de les Terres de l'Ebre

Les Terres de l'Ebre, a la província de Tarragona, són conegudes per la seva bellesa natural, la seva rica història i la seva excel·lent gastronomia. Però a més, aquesta regió acull algunes de les vinyes més impressionants de Catalunya, la qual cosa la converteix en una destinació perfecta per als amants del vi i l'enoturisme. Uns llocs ideals per visitar durant el Diumenge de Rams, el Dilluns Sant o, en definitiva, qualsevol bon dia primaveral. Aquí us presentem les quatre millors rutes enoturístiques per descobrir la màgia dels vins de les Terres de l'Ebre:

Ruta del Vi de Terra Alta

La comarca de Terra Alta és famosa pels vins negres elaborats principalment amb la varietat Garnatxa. Aquesta ruta us portarà a través de pintorescos pobles com Gandesa i Batea, on podreu visitar cellers familiars i gaudir de degustacions de vins únics i autèntics. No us perdeu l'oportunitat de tastar el vi blanc elaborat amb la varietat blanca autòctona, la Garnatxa Blanca.

Ruta del Vi de Montsant

La denominació d'origen Montsant abasta una zona àmplia que envolta la famosa regió vinícola del Priorat. Aquí podreu descobrir cellers boutique i cooperatius on es produeixen vins d'alta qualitat amb caràcter únic. Gaudeix de les vistes panoràmiques de les vinyes que s'estenen pels turons rocosos mentre degustes els vins negres intensos i afruitats de la regió.

Ruta del Vi del Baix Ebre

El Baix Ebre és una regió vinícola emergent que ofereix una experiència enoturística autèntica i memorable. Visita cellers familiars i cooperatius on podràs degustar una àmplia varietat de vins elaborats amb varietats locals com la Garnatxa Roja i la MacaNadó. Descobriu el procés d'elaboració del vi i apreneu sobre la història vitivinícola de la regió mentre gaudiu de les impressionants vistes del paisatge rural.

Ruta del Vi de la Terra de Campos

Aquesta ruta us portarà a través de les vinyes de la Terra de Campos, una regió de gran bellesa natural i rica tradició vinícola. Visita cellers històrics i moderns on es produeixen vins negres, blancs i rosats d'alta qualitat. Gaudeix de tasts de vi maridats amb productes locals i descobreix els secrets de la viticultura de la regió.

Ja sigui que siguis un aficionat al vi o simplement gaudeixis de la bellesa del paisatge rural, les Terres de l'Ebre ofereixen una experiència enoturística única que et deixarà amb records inoblidables.