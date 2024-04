Descobrint els monestirs cistercencs de Catalunya: una aventura inoblidable

La Ruta del Cister a Catalunya és una invitació a descobrir paisatges de vinyes úniques i participar en activitats vinculades amb cellers, oferint una experiència que combina cultura, història i natura.

Aquesta ruta inclou tres comarques: l'Alt Camp, la Conca de Barberà i l'Urgell, i permet visitar tres monestirs cistercencs emblemàtics: Santes Creus, Poblet i Vallbona de les Monges, els quals són pilars de l'art medieval i l'ordre religiosa fundada per Sant Benet.

La Ruta del Cister es pot completar en 5 dies a peu o en 2,5 dies amb bicicleta, seguint el GR175, una xarxa de senders marcats, fet que la converteix en una opció adaptable per a diferents nivells de forma física i també per als que viatgen amb nens, proposant una versió reduïda de la ruta que inclou una caminada de 5 quilòmetres des del Monestir de Poblet fins al Castell de Milmanda.

Aquest trajecte no és només una aventura espiritual i cultural travessant el cor de Catalunya, sinó també una oportunitat per apreciar el llegat de l'ordre de Sant Benet i submergir-se en l'art medieval a través del monestir cistercenc, revitalitzant l'interès per la Ruta del Cister com a marca turística.

Poblet: Patrimoni de la Humanitat

Ubicat al municipi de Vimbodí, al sud de Catalunya, el Monestir de Poblet destaca per la seva monumentalitat i riquesa històrica.

Fundat al segle XII per Ramon Berenguer IV de Barcelona, aquest monestir és un dels complexos cistercencs més grans i complets del món.

La seva importància tant artística com cultural i espiritual el va portar a ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO el 1991.

Estructura del Monestir:

Primer espai: Allotja edificacions del segle XVI com a magatzems, tallers i habitatges per als treballadors.

Segon espai: Inclou la plaça principal, l'hospital de pobres del 1207, una capella romànica dedicada a Santa Caterina i el tresor.

Tercer espai: És el recinte fortificat que conté l'església, el claustre i les dependències monàstiques.

El monestir es distingeix per la seva arquitectura austera i majestuosa, amb una església de tres naus i un gran claustre que ressalta per la seva font.

Com que és un dels monestirs més grans d'Europa i compta amb un panteó reial on descansen diversos reis aragonesos, Poblet no només és un testimoni de l'art medieval, sinó també un centre espiritual de gran rellevància des de la seva fundació fins a l'actualitat.

Santes Creus: Un Viatge al Passat

El Monestir de Santes Creus, fundat el 1160 per la família Montcada, s'erigeix com un monument històric i religiós a Catalunya real, destacant per la seva arquitectura sòlida, greu i austera que reflecteix l'ethos cistercenc de puresa i retir del món.

Aquest monestir, que inicialment s'ubicava a Valldaura, va trobar el seu lloc definitiu a Santes Creus a causa de problemes al lloc original, marcant l'inici d'una rica història que s'entrellaça amb la noblesa i la reialesa catalana.

Arquitectura i Espais Principals:

Església (consecrada el 1225): Transició del romànic al gòtic.

Claustre (segle XIV): Primer claustre gòtic a la Corona d'Aragó.

Sala Capitular: Estructura romànica amb triple arc dentrada.

Monestir: Estructura rectangular amb dependències monàstiques orientades a l'oest.

El monestir va aconseguir el seu apogeu entre els segles XIII i XIV, gràcies als seus vincles estrets amb la noblesa i la línia real, convertint-se en un panteó reial fortificat als segles XIV i XV.

L'església, amb tres naus i un transsepte construïts en estil gòtic i el claustre gòtic, evidencien la magnificència arquitectònica del complex.

Santes Creus no només va servir com a panteó reial per a Pere el Gran, Jaume II i Blanca d'Anjou, sinó que també és reconegut com un dels monestirs cistercencs més ben conservats, sent el primer monestir de l'ordre a Catalunya i albergant les tombes reials de Pere El Gran i Jaume II amb la seva esposa Blanca d'Anjou.

Des de la seva fundació al segle XII fins al seu abandonament el 1835, i la seva posterior declaració com a monument nacional el 1921, Santes Creus ha estat objecte d'importants tasques de restauració i conservació, cosa que ha permès que avui dia es mantingui com un testimoni invaluable del art medieval i l'ordre religiosa fundada per Sant Benet, convidant els visitants a un viatge al passat a través dels seus imponents murs i sagrats recintes.

Vallbona de les Monges: La Presència Femenina

El Monestir de Santa Maria de Vallbona, situat a la localitat de Vallbona de les Monges, Catalunya, és un destacat monestir cistercenc femení fundat al segle XII.

Aquest lloc no només és un centre actiu d'espiritualitat, art i cultura, sinó que també ofereix hostatgeria per a visitants, els horaris dels quals es poden consultar a l'enllaç proporcionat, amb informació disponible en espanyol, català i anglès.

Construccions Monumentals i Serveis:

Hostatgeria per a visitants.

Horaris de visita variables.

Informació en espanyol, català i anglès.

Presència a Trip Advisor i Google reviews.

Fundat el 1153 per Ramón de Vallbona, es va convertir en exclusivament femení el 1175 sota la primera abadessa Oria Ramírez.

Al llarg dels segles, el monestir ha atret dones de la noblesa catalana i ha gaudit del favor reial, rebent visites de figures com Alfons II el Cast i Jaume I el Conqueridor.

A més, el monestir ha estat un centre polític i jurídic per a les viles sota la seva jurisdicció, comptant amb una comunitat de 150 religioses al segle XIV.

Patrimoni i Arquitectura:

L'església del monestir destaca per la seva nau única, capelles al transsepte i un absis quadrilateral.

Torre campanar amb planta octagonal construïda entre 1340 i 1348.

Claustre amb estils romànic i gòtic, i una sala capitular amb volta de creueria ogival.

Vallbona de les Monges és l'únic monestir femení a la Ruta del Cister, mantenint una comunitat religiosa ininterrompuda durant més de 850 anys, excepte en temps de guerra.

Aquest llegat històric i cultural el converteix en un punt essencial a la ruta, oferint una perspectiva única sobre la presència femenina en l'ordre cistercenc.

La Ruta del Cister: Una Aventura Espiritual i Cultural

Explorar la Ruta del Cister ofereix una experiència única, combinant l'esplendor arquitectònica amb la riquesa cultural i espiritual de Catalunya.

Aquí us presentem alguns punts clau per planificar la vostra aventura:

Compra d'Entrades:

Les entrades es poden adquirir tant als monestirs com al lloc web de la Ruta del Cister.

Hi ha una tarifa d´entrada de 15 euros per visitar els tres monestirs, vàlida per dos anys.

Maneres d'exploració:

Automòbil: Ideal per a famílies i grups, recomanable un SUV o furgoneta per a més comoditat.

A peu o amb bicicleta: Connecta amb la natura i la història a través del sender GR-175.

Durada: Es pot completar en 1-2 dies, ideal a la primavera o tardor per evitar el mal temps.

Punts d'interès addicionals:

No us perdeu llocs com Guimerà, Montblanc, Nulles i les coves de l'Espluga de Francolí.

En visitar sis establiments associats a la Ruta del Cister, incloent-hi els tres monestirs, s'obté el Carnet 6T.

Aquesta ruta no només és un viatge a través de la història i l'espiritualitat cistercenca, sinó també una oportunitat per gaudir de l'arquitectura, la gastronomia i l'artesania locals.

Gastronomia i Vins a la Ruta

La Ruta del Cister no és només un viatge a través de la història i l'arquitectura, sinó també una experiència culinària que reflecteix la riquesa de la gastronomia local i l'excel·lència vinícola de la regió.

Els visitants poden delectar-se amb els sabors únics de la zona, destacant:

Denominacions d'origen:

DO Catalunya

DO Cava

DO Conca de Barberà

DO Costers de Segre

DO Tarragona: Aquestes denominacions garanteixen la qualitat superior dels vins, incloent-hi la varietat autòctona Trepat de Conca Barberà, famosa per la seva singularitat.

Gastronomia Local:

Restaurants a cada poble ofereixen plats tradicionals, destacant Cal Travé pel pa casolà i plats a la brasa.

La cuina de Josep Maria, Maria Rosa i Montse a Cal Travé és reconeguda, així com el bacallà a la brasa, cuinat en paper sobre la graella.

La regió és rica en productes com oli, cava, fruites, fruita seca, safrà i tòfones, a més d'especialitats com calçots i carquinyolis d'Espluga de Francolí.

Cellers i Activitats Vinícoles:

Celler Sanstravé, dirigit per la família Sans, ofereix vins amb DO Conca de Barberà, alguns amb poemes de Joan Margarit a les etiquetes.

S'hi organitzen activitats relacionades amb el món del vi, permetent als visitants conèixer de prop el procés de producció.

Aquesta combinació de sabors tradicionals, juntament amb la bellesa natural i paisatgística de la regió, fan de la Ruta del Cister una experiència inoblidable tant pel paladar com l'esperit.

Els monestirs cistercencs de Catalunya

Al llarg d'aquest viatge, hem descobert la riquesa històrica, espiritual i cultural que ofereixen els monestirs cistercencs de Catalunya, fites que marquen no sols la identitat de la seva regió sinó també la profunditat de la seva herència medieval.

L'experiència de recórrer la Ruta del Cister és sens dubte una aventura inigualable que permet submergir-se en l'art, la història i l'espiritualitat, alhora que es gaudeix de la impressionant arquitectura i els paisatges vibrants de Catalunya.

Aquest camí no només ens condueix a través de monuments de valor incalculable sinó que també ens ofereix una trobada única amb les tradicions culinàries i vinícoles de la zona.

La significació d'aquest recorregut transcendeix allò merament visual o educatiu; és una connexió profunda amb el passat que convida a reflexionar sobre el llegat cultural que hem heretat.

Com que és l'únic monestir femení a la ruta, Vallbona de les Monges afegeix una perspectiva especial a aquesta experiència, destacant la importància de la presència femenina en la història de l'ordre cistercenc.

Queda clar, doncs, que més enllà de ser una simple visita turística, la Ruta del Cister és una invitació a la introspecció i al descobriment, capaç d'enriquir tothom que s'hi embarqui.