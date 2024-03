Descobrint les novetats de Mercadona: els llançaments més esperats de març 2024

Les novetats de Mercadona al març 2024 porten una àmplia gamma de productes esperats que prometen revolucionar l'experiència de compra en línia en aquest popular supermercat. Des de les galetes amb farciment de crema de cacau fins a les fragàncies de la col·lecció 'Com Tú', cada llançament combina qualitat i innovació per satisfer les necessitats i gustos dels consumidors. Entre les novetats, destaquen opcions per a tots, incloent-hi deliplus en productes de maquillatge Mercadona i sabors únics com cookies cream d'Hacendado, demostrant el compromís de Mercadona amb la varietat i l'excel·lència en la seva oferta.

Galetes xoco amb farcit de crema de cacau

Mercadona ha sorprès els seus consumidors amb el llançament de les Galetes Choco amb farcit de crema de cacau sota la seva marca Hacendado, una opció que promet delectar els amants de la xocolata. Aquestes galetes es caracteritzen pel seu exterior cruixent de sabor xocolata i un suau farcit de crema de cacau, oferint una experiència gustativa intensa gràcies al 38% de cacau en la cobertura i el 24% a la crema. A més, el seu empaquetatge de 145 grams inclou 8 unitats, mantenint la seva textura cruixent durant diversos dies, la qual cosa les fa ideals per a diferents ocasions, des de l'esmorzar fins a les postres.

| Mercadona

No només es limiten a ser un mos deliciós per si soles, sinó que també ofereixen versatilitat com a ingredient en postres més elaborades. Poden ser utilitzades com a base per a pastissos o pastissos, cobertura per a gelats, farcit per a cupcakes, o fins i tot com un toc especial en amanides de fruites o iogurts, realçant qualsevol recepta amb el seu ric gust de xocolata i textura cremosa.

A més del sabor excepcional, les Galetes Choco amb farcit de crema de cacau es destaquen pel seu format en barra llarga, amb dues capes de massa suau farcides de crema de xocolata i cobertes de xocolata amb llet. A un preu accessible de 1,60 euros, s'han convertit ràpidament en favorites entre els consumidors per a reunions socials, oferint una opció deliciosa i econòmica per compartir.

Fragàncies de la col·lecció 'Com Tu'

La col·lecció de fragàncies "Com Tú" de Mercadona, llançada inicialment el 2005, ha estat completament renovada per al seu 20è aniversari, amb fórmules millorades i l'ús de materials de primera qualitat. Ara, la col·lecció es compon de 13 fragàncies diferents, cadascuna associada a un color únic que reflecteix les notes olfactives específiques del perfum, facilitant així la identificació per part dels consumidors. Entre les opcions disponibles es troben "Com Tu Amor" i "Com Tu Atracció" per a ella, i "Com Tu Força" i "Com Tu Rebel" per a ell, a més de l'anticipació d'una nova fragància encara per revelar. La transició de les fragàncies de 'eau de Toilette' a 'eau de parfum' promet una durada més gran sense perdre la seva essència, responent a la demanda dels clients per perfums assequibles però d'alta qualitat. Aquest rellançament no només demostra el compromís de Mercadona amb la innovació i la qualitat, sinó que també manté els preus originals, assegurant que aquestes fragàncies selectives segueixin sent accessibles per a tothom.

Cookies cream de Hacendado

Al març del 2024, Mercadona amplia la seva gamma de productes amb el llançament de les noves Cookies Cream de Hacendado, una proposta que reflecteix la seva capacitat per adaptar-se a les preferències canviants dels consumidors, oferint opcions innovadores i úniques. Aquestes galetes, que estaran disponibles a partir del 2 de març, contenen un 12% de xocolata negra i un 24% de farcit de xocolata blanca, prometent ser una delícia per als amants de la xocolata. A un preu de 1,45 EUR per un paquet de 8 galetes, Mercadona assegura una distribució gradual d'aquest producte al llarg de març, garantint que els clients puguin gaudir de la seva frescor i textura cruixent.

La composició de les Cookies Cream inclou ingredients com sucre, farina de blat, olis vegetals, pasta de cacau, avellana, cacau desgreixat en pols, mantega de cacau, i poden contenir traces de fruits de closca, llet, i ou, el que les fa ideals per a una àmplia gamma de consumidors. A més, s'han d'emmagatzemar en un lloc fresc i sec, lluny de la llum directa, per mantenir-ne la qualitat. La informació nutricional per 100g destaca per la seva aportació energètica de 2196 kJ / 524 kcal, a més de contenir 29.0g de greix, 59.4g de carbohidrats i 4.9g de proteïna, cosa que les converteix en una opció indulgent per gaudir en qualsevol moment del dia .

Fabricades per Banketbakkerij Merba BV als Països Baixos, aquestes galetes no només són conegudes per la seva frescor i textura cruixent, sinó també per la seva versatilitat, ja que poden ser utilitzades com a ingredient en postres més elaborades. Amb un recobriment de xocolata amb llet que conté un 38% de cacau i un farcit de crema de cacau amb un 24%, ofereixen un equilibri perfecte entre dolçor i amargor, satisfent tant els paladars més exigents com aquells que busquen un aperitiu deliciós per compartir en diverses ocasions.

Canyes de crema recobertes de xocolata

Mercadona ha introduït a la secció de fleca una delícia que promet ser el nou favorit dels amants de la xocolata: les Canyes de crema recobertes de xocolata. Aquest producte combina la lleugeresa de la pasta de full, farcit d'una suau crema de sabor vainilla, amb una irresistible cobertura de cacau, creant un equilibri perfecte entre textura cruixent i suavitat cremosa. Cada paquet conté 3 unitats, amb un pes total de 255 grams, disponible per un preu de 1.70 €, cosa que equival a 6.667 € per quilogram, assegurant així una opció indulgent i accessible per a tots.

La popularitat d'aquestes canyes de crema no és pas casualitat; Mercadona ven aproximadament 8.000 unitats d'aquests nous productes diàriament, reflectint-ne l'acceptació i la demanda entre els consumidors. A més, el seu llançament al febrer del 2024 ha estat àmpliament discutit en plataformes de contingut generat per usuaris, com TikTok, on diversos vídeos i comentaris destaquen la qualitat i el sabor d'aquest producte.

Per a aquells que busquen varietat, Mercadona també ha llançat Cañas Saltidas, un paquet que inclou quatre palets de pasta de full farcits de cacau o crema pastissera, oferint alternatives per satisfer diferents gustos i preferències. Aquestes novetats reforcen el compromís de Mercadona amb la innovació i la qualitat, mantenint la seva promesa d´oferir productes que combinen sabor excepcional amb preus accessibles.

Aletes de pollastre del Mercadona

Mercadona ha ampliat el seu assortiment de productes per a la temporada de barbacoa amb les aletes de pollastre Barbacoa, un producte que ha guanyat ràpidament popularitat i s'ha convertit en tendència viral a les xarxes socials. Aquestes aletes estan marinades amb una barreja de sucre, espècies i altres condiments, oferint un sabor que recorda les barbacoes familiars. Es presenten en un paquet de 750g que conté aproximadament 15 aletes, a un preu de 3 euros, cosa que les converteix en una opció econòmica i deliciosa per a qualsevol ocasió. A més, Mercadona ofereix les Aletes Partides de Pollastre a 3,23 euros per safata, que pesa aproximadament 600g, fent d'aquest producte una elecció econòmica a 5,39 euros per quilogram. Aquestes aletes poden ser preparades de diverses maneres, com fornejades, fregides oa la graella, afegint versatilitat a qualsevol menjar. Els ingredients inclouen pollastre, espècies, aigua, sucre, all, ceba, maltodextrina, sal, aromes vegetals, oli de gira-sol, midó, fibres vegetals, aroma de fum, pols de tomàquet, bicarbonat de sodi i diacetat de sodi, i es poden cuinar en forn preescalfat a 200 ° C durant 45 minuts o en fregidora d'aire a 180 ° C durant 22 minuts, girant les peces a meitat del procés de cocció. Cada 100g del producte conté 177 kcal, 11.2g de greix, 3.3g de greix saturat, 2.8g de carbohidrats, 1.5g de sucre, 16.2g de proteïna i 0.69g de sal, fent-les una opció lliure de gluten i lactosa, preparades i assaonades per cuinar, disponibles a la secció de congelats per 3.68 euros el paquet de 750 grams. Són produïdes per la companyia valenciana Frescos i Elaborados Delisano de Cheste, contenint un 87% de pollastre entre altres ingredients.

En definitiva, els llançaments de Mercadona per al març del 2024 es presenten com una mostra clara del compromís de l'empresa amb la innovació i el desig de satisfer els gustos variats dels consumidors. Des delícies xocolatades fins a opcions més saludables, passant per fragàncies renovades i opcions per a les reunions familiars, aquestes novetats prometen enriquir l'experiència de compra i consum, mantenint sempre l'equilibri entre qualitat i accessibilitat.

La diversitat als productes introduïts, que inclouen tant aliments com fragàncies, reflecteix la capacitat de Mercadona per adaptar-se a les demandes del mercat i antecedir tendències. Aquests llançaments no només demostren una entesa profunda de les necessitats del consumidor contemporani sinó que també obren portes a futures innovacions. Mentre gaudim d'aquestes novetats, queda l'expectativa del que Mercadona ens oferirà en el futur, consolidant el seu lloc com a líder al mercat de supermercats.