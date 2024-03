Descobrint els smartphones que dominen el mercat aquest 2024

El 2023, el mercat global de smartphones va assolir un volum de 1.322,42 milions d'unitats, marcant una era de domini tecnològic sense precedents. S'anticipa que, amb una taxa de creixement anual composta del 3.5% entre el 2024 i el 2032, aquest mercat veurà un augment fins a assolir 1,802.32 milions d'unitats. Aquesta expansió es deu en gran mesura a la innovació contínua per part de fabricants claus com Samsung, Xiaomi i Apple, a més de les millores en característiques essencials com a bateria de llarga durada, pantalles més grans i tecnologia 5G.

Per al 2024, els smartphones estan previstos a transformar encara més la nostra manera d'interactuar amb el món, gràcies a tendències com la intel·ligència artificial generativa i les opcions d'edició millorades impulsades per IA. Marques com Oppo, Realme i altres estaran a l'avantguarda, presentant dispositius que no sols satisfan les necessitats de connectivitat i entreteniment, sinó que també marquen el pas cap a un futur on mobilitat i sostenibilitat s'entrellacen. Aquest article explorarà a profunditat els smartphones que estan dominant el mercat el 2024, oferint una mirada detallada a les seves innovacions i com reflecteixen les tendències actuals i futures del mercat.

Samsung Galaxy S24 Ultra

El Samsung Galaxy S24 Ultra es presenta com un colós al món dels smartphones, destacant per la seva impressionant pantalla Dynamic AMOLED 2X de 6.8 polzades, que ofereix una resolució Quad HD+ de 3120 x 1440. Aquesta pantalla no només és un delit visual per la seva claredat i colors vibrants, sinó que també és altament funcional gràcies a la seva taxa de refresc de 120Hz, cosa que assegura una experiència fluida ja sigui navegant o jugant. A més, la inclusió del S Pen afegeix una capa extra de productivitat i creativitat, permetent als usuaris treure'n el màxim profit d'aquesta àmplia pantalla.

Cambra i Rendiment:

Cambra principal de 200.0 MP + 50.0 MP + 12.0 MP + 10.0 MP, amb zoom òptic de fins a 10x i digital de fins a 100x.

Processador Snapdragon 8 Gen 3 per a Galaxy, assegurant un rendiment excepcional per a qualsevol tasca.

Connectivitat i bateria:

Suport per a 2G, 3G, 4G, i 5G, juntament amb WiFi 7 i Bluetooth 5.3.

Bateria de 5000mAh amb càrrega ràpida de 45W i càrrega sense fil de 15W.

A més, la seva robusta configuració de memòria i emmagatzematge, amb 12GB de RAM i opcions de fins a 1TB, garanteix que el Samsung Galaxy S24 Ultra no només és una potència en termes de rendiment, sinó també un dispositiu capaç d'emmagatzemar tots els records i arxius importants sense compromís. Amb un preu de €1,459.00, aquest smartphone redefineix el que esperem de la tecnologia mòbil, combinant disseny elegant amb capacitats tècniques avançades.

Xiaomi 14

El Xiaomi 14 es destaca per la pantalla AMOLED C8 de 6.36 polzades, oferint una experiència visual immersiva amb una resolució de 2670 x 1200 píxels i una impressionant taxa de refresc LTPO de 1-120 Hz. Aquesta tecnologia no només proporciona imatges nítides i colors vibrants sinó que també optimitza el consum de bateria segons el contingut mostrat. A més, amb una lluminositat que arriba als 3000 nits al punt màxim, garanteix una excel·lent llegibilitat sota qualsevol condició de llum.

Rendiment i Emmagatzematge: Equipat amb el processador Snapdragon 8 Gen 3, 12 GB de RAM LPDDR5X i opcions d'emmagatzematge UFS 4.0 de 256 o 512 GB, el Xiaomi 14 és una potència en termes de rendiment. La combinació d'aquests components assegura una experiència d'usuari fluida, ja sigui en jocs d'alta exigència o en multitasca intensiva.

Fotografia i Connectivitat : El sistema de triple càmera, amb un sensor principal de 50 MP, proporciona resultats excepcionals en diverses condicions d'il·luminació. A més, inclou NFC, WiFi 7, i suport 5G, oferint connectivitat d'avantguarda.

Amb una bateria de 4610 mAh que suporta càrrega ràpida de 90W i càrrega sense fil de 50W, el Xiaomi 14 promet no només un rendiment excepcional sinó també una autonomia destacada. A un preu de 1099 euros per a la versió de 12+512 GB, aquest smartphone es presenta com una opció competitiva, equilibrant disseny, potència i funcionalitat.

iPhone 15 Pro Max

L'iPhone 15 Pro Max s'introdueix com una joia de l'enginyeria, amb un disseny en titani que no només el fa més lleuger que el predecessor sinó també notablement resistent. Aquest smartphone, amb la pantalla de 6.7 polzades i un pes de 221 grams, redefineix l'ergonomia i el confort a la mà de l'usuari.

Característiques Destacades:

Cambra: Equipat amb un sensor principal de 48 MP, un ultra gran angular de 12 MP i un teleobjectiu de 12 MP amb zoom òptic de 5x, l'iPhone 15 Pro Max eleva la fotografia mòbil a nous estàndards. La tecnologia Quad Pixel al sensor principal i el mode retrat automàtic són només exemples de com la innovació es troba al cor d'aquest dispositiu.

Rendiment: El nou xip A17 Pro impulsa el rendiment amb un GPU un 20% més ràpid i un CPU un 10% més ràpid que el A16 Bionic. A més, amb opcions d'emmagatzematge de fins a 1TB, aquest model està dissenyat per satisfer fins i tot els usuaris més exigents.

El suport per al nou format de vídeo ProRes i la compatibilitat amb el sistema de codificació de color ACES demostren el compromís dApple amb els creadors de contingut. A més, característiques com Emergency SOS via satèl·lit i la detecció d'accidents automobilístics subratllen la importància de la seguretat per a la marca. A un preu inicial de 1469 euros per al model de 256GB, l'iPhone 15 Pro Max no només és un testimoni de la innovació tecnològica sinó també un pilar de funcionalitat i seguretat a l'ecosistema de smartphones.

Google Pixel 8 Pro

El Google Pixel 8 Pro, valorat en 1.099 euros, es presenta com una innovació destacada al mercat de smartphones del 2024. Aquest dispositiu compta amb una pantalla Super Actua Display OLED de 6.7 polzades, resolució de 2,992 x 1,344 píxels i una taxa de refresc de 120 Hz, cosa que garanteix una experiència visual sense precedents. El seu rendiment està impulsat pel processador Google Tensor G3 juntament amb el xip de seguretat Titan M2, complementat per 12 GB de RAM LPDDR5X i opcions demmagatzematge intern UFS 3.1 de 128/256/512 GB.

Cambra i Fotografia: Equipat amb un sistema de càmera del darrere que inclou un sensor principal de 50 MP, un ultra gran angular de 48 MP i un telefoto de 48 MP amb zoom òptic de 5x, a més d'una càmera frontal de 10.5 MP, el Pixel 8 Pro promet captures excepcionals.

Bateria i Connectivitat: Ofereix una capacitat de bateria de 5,050 mAh amb càrrega ràpida de 30W i càrrega sense fil de 23W. Les opcions de connectivitat inclouen Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, 5G, NFC i USB-C, assegurant una experiència d'usuari fluida i versàtil.

Una de les característiques més innovadores és "Rodehja per buscar", que permet als usuaris cercar informació a la pantalla simplement fent un cercle a l'objecte o text desitjat amb el dit. Aquesta funcionalitat, que proporciona retroalimentació hàptica, millora significativament l'experiència de l'usuari, establint un nou estàndard en la interacció amb dispositius mòbils.

OnePlus Open 9

Innovant al mercat amb el seu disseny plegable, l'OnePlus Open 9 introdueix una nova era en l'experiència d'usuari amb les dues pantalles: una coberta de 6.31 polzades i una principal interna flexible de 7.82 polzades. Aquesta característica no sols proporciona versatilitat sinó també una immersió sense precedents en contingut multimèdia, fent de l'OnePlus Open 9 una opció destacada per als entusiastes de la tecnologia.

Disseny i Pantalla:

Color: Disponible en Emerald Dusk (verd) amb acabat de vidre mat i Voyager Black (negre) amb del darrere de cuir vegà.

Pantalla de coberta: Fluid AMOLED, aspecte 20:09, taxa de refresc de 120Hz i brillantor màxima de 2,800 nits.

Pantalla principal: Fluid AMOLED, resolució 2K, taxa de refresc de 120Hz i brillantor màxima de 2,800 nits.

Potenciat pel processador Snapdragon 8 Gen 2, 16GB de RAM LPDDR5X i 512GB d'emmagatzematge UFS 4.0, l'OnePlus Open 9 garanteix un rendiment excepcional. Corrent OxygenOS 13.2 basat en Android 13, aquest dispositiu ofereix una experiència d'usuari fluida i adaptativa, compatible amb aplicacions populars i suportant multitasca avançada.

La càmera triple del darrere de l'OnePlus Open 9, amb un sensor principal de 48 MP, un teleobjectiu de 64 MP i un ultra gran angular de 48 MP, promet captures impressionants. A més, la bateria de 4,805 mAh amb càrrega ràpida de 67W permet una recàrrega completa en tan sols 42 minuts, assegurant que el dispositiu estigui sempre llest per a l'acció. Disponible per a pre-comanda a Espanya, aquest smartphone es llança el 26 d'octubre del 2023, a un preu de 1,849€, marcant un punt de referència en el segment de luxe.

Oppo Find X5 Pro

L'Oppo Find X5 Pro es presenta com una elecció destacada per als entusiastes de la tecnologia el 2024, amb una combinació de maquinari avançat i característiques d'avantguarda que el posicionen fortament al mercat. Equipat amb una pantalla AMOLED de 6.7 polzades, ofereix una resolució Quad HD+ i una taxa de refresc adaptativa de 120Hz, garantint una experiència visual sense igual. Sota el capó, el dispositiu és impulsat pel processador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, acompanyat de 12GB de RAM i 256GB d'emmagatzematge intern (UFS 3.1), cosa que assegura un rendiment excepcional per a qualsevol tasca.

Cambra i Fotografia: Inclou un impressionant conjunt de càmeres del darrere: un sensor principal de 50MP, ultra gran angular de 50MP i teleobjectiu de 13MP, a més d'una càmera frontal de 32MP, destacant en captures d'alta qualitat.

Bateria i Càrrega: La bateria de 5000mAh suporta càrrega ràpida de 80W i càrrega sense fil de 50W, cosa que significa menys temps connectat i més temps en moviment.

A més, l'Opo Find X5 Pro compta amb un cos corbat de ceràmica i alumini, sensor d'empremtes dactilars sota la pantalla, i classificació IP68 per a resistència a la pols i aigua, assegurant durabilitat i seguretat. Amb característiques com estabilització òptica d'imatge en cinc eixos i l'associació amb Hasselblad per a la reproducció de color, aquest dispositiu no només promet, sinó que lliura una experiència d'usuari premium. Amb un preu de 1299 euros i valoracions positives d'usuaris i experts, l'Oppo Find X5 Pro s'estableix com un contendent formidable a l'àmbit dels smartphones d'alta gamma.

Al llarg d'aquesta anàlisi, hem recorregut un ampli espectre de telèfons intel·ligents que estan marcant tendències i redefinint el mercat el 2024, on la innovació tecnològica i la recerca d'una experiència d'usuari superior es materialitzen a cadascun dels dispositius presentats. Des de les impressionants capacitats de la càmera del Samsung Galaxy S24 Ultra fins a les innovacions en disseny i funcionalitat de l'OnePlus Open 9, és evident que el futur de la comunicació i l'entreteniment personal es troba en constant evolució, impulsat per avenços significatius en maquinari, programari i serveis de connectivitat.

Aquest recorregut ens suggereix no només la diversitat i la riquesa del mercat actual de smartphones sinó també el paper crucial que juguen en la nostra interacció diària amb la tecnologia. La importància d'aquestes innovacions va més enllà del mer aspecte tecnològic, incidint directament a les nostres pràctiques socials i modes de vida. Així, en tancar aquesta exploració, ens queda la certesa que els dispositius mòbils continuaran sent un camp fèrtil per a la innovació i que, sens dubte, el que hem vist és tan sols l'avantsala del que ha de venir en les properes generacions de smartphones.

Preguntes freqüents

Quin és el telèfon intel·ligent més destacat del 2024?

El Samsung Galaxy S24 Ultra es presenta com el líder en la gamma Android el 2024, amb un acabat en titani, una innovadora càmera periscòpica amb cinc augments i un exercici excepcional proporcionat pel seu més recent processador de Qualcomm.

Quin smartphone té la càmera més avançada el 2024?

El 2024, l'iPhone 15 Pro Max s'emporta el guardó al mòbil amb la millor càmera, superant els seus competidors i posicionant-se al primer lloc de la comparativa, sent aquest el model més avançat de la sèrie iPhone 15 Pro.

Quin és el smartphone més excel·lent al mercat actual?

Segons el rànquing d'AnTuTu, el Viu iQOO 12 lidera la llista dels millors smartphones del moment amb 2.086.638 punts, seguit pel Xiaomi 13 i el Samsung Galaxy S23 Ultra, amb 1.559.604 i 1.551.689 punts respectivament.

Quin és l'últim model de Samsung llançat el 2024?

El Samsung Galaxy A14 5G es destaca com un dels millors mòbils de gamma mitjana de Samsung el 2024. Aquest dispositiu ofereix una gran relació qualitat-preu, amb una pantalla Full HD+ de 6,6 polzades, una bateria de 5.000 mAh amb més de dos dies de durada i un processador Exynos 1330 sense punts febles.