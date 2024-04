La designació que rebrà la Prefectura de Via Laietana de Barcelona

per Helena Celma

El ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha assegurat que la Prefectura de Via Laietana de Barcelona serà designada lloc de memòria: "El trasllat amb absoluta seguretat", encara que això no implica que la Policia surti de l'edifici, segons indiquen fonts governamentals.

Ho ha dit en roda de premsa aquest dimecres a l'Ajuntament de Barcelona, després de reunir-se amb l'alcalde, Jaume Collboni, i abordar els temes que hi ha “ara damunt la taula” entre la capital catalana i el Govern, i reflexionar sobre la memòria democràtica.

L'edifici de Via Laietana de Barcelona està carregat de simbologia des dels greus disturbis protagonitzats per grups d'independentistes, sobretot després de la sentència del referèndum de l'1-O. ERC vol que passi a ser un museu de la memòria dels represaliats durant el franquisme.

A preguntes parlamentàries dels partits nacionalistes, en reiterades ocasions el ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i el director de la Policia, Francisco Pardo, han negat que prevegin abandonar aquest edifici. "No hi ha millor resignificació a un lloc que va ser de tortura", va assenyalar el primer al Senat.

"L'ofensiva de la ultradreta"

Aquest dimecres, Torres i Collboni han abordat mesures per aprofundir el desenvolupament de la Llei de Memòria Democràtica, que estableix la possibilitat que es designin llocs de memòria, i en aquest punt el ministre ha expressat la seva voluntat perquè la Prefectura ho sigui.

Respecte a l'ús que se li doni a l'edifici, Torres ha concretat que "el seu futur serà acordat entre totes les administracions des del consens, el diàleg compartit i la millor decisió" on arribin tots. En tot cas, fonts del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica apunten que la designació de la comissaria com a lloc de memòria no implica cap canvi en l'ús de l'edifici.

Collboni ha destacat que han compartit una reflexió sobre el moment actual, "des del punt de vista de l'ofensiva de la ultradreta amb la complicitat de la dreta també a moltes comunitats autònomes d'Espanya per blanquejar la dictadura franquista".

En aquest context, ha demanat al ministre continuar aprofundint en el desenvolupament de la Llei de Memòria Democràtica i que els processos de reparació i reconeixement de les víctimes no només tinguin un acte simbòlic o de reconeixement públic, sinó que s'avanci en l'anul·lació de els processos judicials, com és el cas de l'expresident de la Generalitat Lluis Companys i de l'anarquista Salvador Puig Antich.

Davant la petició de l'alcalde, que Torres ha acceptat, el ministre ha assegurat que la seva voluntat és fer-ho en el mínim temps possible, tant la designació dels llocs de memòria com la reparació de les víctimes.

El ministre ha destacat la "sensibilitat" de l'Ajuntament per defensar la memòria democràtica i rebutjar els anys de dictadura i les seues conseqüències, i ha recordat que el Consell de Ministres aprovarà tres comissions de restauració relacionades amb la Llei de Memòria Democràtica.

En aquest sentit, ha destacat que Barcelona i el Govern estan al mateix bàndol, ha dit: "Al bàndol de la llibertat, de la democràcia, de la pluralitat de les idees, de respectar qualsevol opini el que desitgi".

Lleis autonòmiques de memòria

Pel que fa a les lleis autonòmiques de Memòria d'Aragó, Castella i Lleó i Comunitat Valenciana, que el Govern portarà al Constitucional perquè consideren que van contra la Llei estatal que regula aquesta matèria, ha criticat que “no és una llei de concòrdia, és una llei de discòrdia".

"El que es pretén amb aquesta proposició de llei de Vox i el PP és blanquejar la dictadura unificant-la, unint-la a la democràcia i això és impossible. Estem parlant d'aigua i oli, estem parlant de dues realitats absolutament contràries", ha afegit.