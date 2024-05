Una despesa inassumible: el preu del lloguer a Catalunya s'ha doblat en una dècada

L'article 47 de la Constitució espanyola declara que tots els espanyols tenen dret a gaudir d'un habitatge digne i adequat i atribueix als poders públics l'obligació de promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents per fer efectiu aquest dret.

Tot i això, això no significa que no s'hagi de pagar... ja que cada vegada, almenys en el cas del lloguer, els preus estan més cars. Catalunya, sense anar més lluny, ha vist com en els darrers 10 anys el preu que ha de pagar cada ciutadà que opti per aquesta modalitat es doblegui.

Segons dades recents publicades per Fotocasa, el preu acumulatiu de l'habitatge de lloguer ha pujat a Catalunya un 99% en 10 anys... i un 17% a l'últim lustre.

Aquestes dades formen part de l'extens estudi Variació acumulativa de l'habitatge a Espanya el 2024 , on els experts del portal analitzen l'evolució del mercat des del 2014.

El preu del metre quadrat es dispara

Analitzant els preus que es pagaven per un habitatge en venda fa 10 anys (el 2014), el preu mitjà del metre quadrat de l'habitatge s'ha incrementat un 29% a Catalunya (de 2.157 euros per metre quadrat al febrer del 2014, als 2.787 euros per metre quadrat al febrer de 2024).

Així, els catalans de fa 10 anys (el 2014) havien de pagar per la compra d'un habitatge de 80 metres quadrats una mitjana de 172.500 euros, davant dels 222.900 euros que costa de mitjana a Catalunya el febrer del 2024.

Casos extrems: ciutats amb un augment més gran de la mitjana

Més enllà de l'agregat, hi ha casos concrets en què la pujada del preu està per sobre fins i tot de la mitjana mitjana catalana. L'Hospitalet de Llobregat, la segona ciutat més poblada de Catalunya, s'emporta el palmell : és l'única ciutat de la Comunitat amb un increment acumulatiu de l'habitatge de lloguer que sobrepassa el 120% l'abril del 2024 respecte a l'abril de fa una dècada.

Altres augments significatius són els viscuts a Badalona (106%), Barcelona (el mateix valor) Sant Cugat del Vallès (97%), Girona (96%), Terrassa (93%), Sabadell (77%), Tarragona (67%) ), Lleida (57%), Manresa (52%) i Reus (45%).