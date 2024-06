Detenen el cantant Justin Timberlake per conduir borratxo

El reconegut cantant i actor Justin Timberlake ha estat arrestat aquest matí a Long Island, Nova York, sota la sospita de conduir sota els efectes de l'alcohol.

Segons el Departament de Policia de Sag Harbor, Timberlake, de 43 anys, va ser detingut després d'haver sopat al luxós Hotel America. Fonts policials informen que Timberlake conduïa de manera erràtica, cosa que va portar els agents a detenir-lo per a una inspecció més detallada.

L'incident va tenir lloc cap a les 2.00h de la matinada, quan la policia va rebre una trucada alertant sobre un vehicle que semblava estar sent conduït de manera perillosa. En arribar al lloc, els oficials van trobar Timberlake al volant. Després de fer-li una prova d'alcoholèmia, van determinar que hi havia prou raons per arrestar-lo per presumpta conducció sota els efectes de l'alcohol.

Actualment, Timberlake està sota custòdia policial en espera de més procediments legals. El seu representant encara no ha emès declaracions oficials sobre l'incident, i s'espera que en les properes hores s'hi brindi més informació. Aquest succés ha causat enrenou a les xarxes socials, on els seguidors de l'artista no han dubtat a expressar la seva sorpresa i preocupació per la situació.

Aquest no és el primer incident relacionat amb celebritats i problemes d'alcohol al volant, cosa que revifa el debat sobre la responsabilitat de figures públiques i la seva influència a la societat. Timberlake, conegut per la seva imatge neta i professional, enfronta un moment crític a la seva carrera a causa d'aquest contratemps.

Un escàndol més

Justin Timberlake ha protagonitzat diversos escàndols al llarg de la carrera. Aquests són alguns dels més coneguts: