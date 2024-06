Detenen l'exconcursant de Gran Hermano 'el Yoyas' després de dos anys en crida i cerca

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut a l'Anoia (Barcelona) l'exconcursant del programa de televisió Gran Germà Carlos Navarro, conegut com 'El Yoyas', buscat des del novembre del 2022 per presumpte maltractament i altres delictes, han informat fonts policials aquest dimecres.

Segons ha explicat la policia catalana en un comunicat, el fugitiu estava refugiat a una casa de la comarca barcelonina de l'Anoia, on estava amagat permanentment i prenia moltes mesures d'autoprotecció per evitar ser localitzat.

Finalment, ha estat detingut mitjançant un dispositiu policial conjunt on han participat més de 30 efectius, entre els quals hi ha el Grup de Cerca Actiu de Fugitius (Graf), l'Àrea Regional de Recursos Operatius (Arro) i la unitat canina dels Mossos.

El Jutjat Penal 5 de Las Palmas de Gran Canària va dictar una interlocutòria en què decretava la recerca i captura de Navarro per al seu ingrés immediat a la presó després de desatendre el requeriment del Jutjat de pau de Vilanova del Camí (Barcelona) del 14 de novembre de 2022 per ingressar voluntàriament.

'El Yoyas' havia estat condemnat en sentència ferma com a autor responsable d'un delicte de maltractament habitual, quatre delictes de lesions, un delicte lleu d'amenaces i un delicte lleu de vexacions, a penes de gairebé sis anys de presó, entre d'altres.

Carlos Navarro

Carlos Navarro, conegut com 'El Yoyas', és una figura mediàtica espanyola que va guanyar notorietat després de la seva participació a la segona edició del reality show "Gran Hermano" el 2001. El seu caràcter explosiu i controvertit el van fer destacar dins de la casa, cosa que li va atorgar una considerable popularitat entre els espectadors.

Després del seu pas per "Gran Hermano", 'El Yoyas' va continuar la seva carrera al món de la televisió, participant en diversos programes i col·laborant en mitjans de comunicació. Tot i això, la seva vida personal ha estat objecte de controvèrsia, marcada per problemes legals i acusacions de violència de gènere. El 2022, Navarro va ser condemnat a presó per maltractament a la seva exparella i als seus fills.

A més, també va tenir presència al món de la política. El 2015, es va presentar com a candidat a regidor a l'Ajuntament de Vilanova del Camí (Barcelona) pel partit polític Ciutadans. La seva candidatura va ser part d'una estratègia del partit per atraure figures mediàtiques que poguessin augmentar la visibilitat i l'atractiu electoral. Tot i això, la seva participació en la política no va tenir un impacte significatiu i no va aconseguir obtenir un escó a l'ajuntament.