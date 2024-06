Els deu consells d'ONCE per preparar l'arribada d'un cadell a la família

Sis de cada 10 persones consideren el seu gos com un membre més de la família, i la seva salut i benestar són motiu de preocupació per a elles, especialment en l'etapa en què són més vulnerables: la de cadell.

Així ho posen de manifest les dades de l'estudi 'Mascotes i propietaris: la importància de cuidar els primers moments junts', en què molts cuidadors reconeixen que van cometre certs errors quan la seva mascota va arribar a la seva família, en concret en tot allò relacionat amb la educació del seu animal de companyia, amb la seva socialització i amb la seva alimentació.

Per això Gemma Baciero, veterinària de Royal Canin, i Ana Jarabo, supervisora de cadells de la Fundació ONCE del Gos Guia, han recopilat una sèrie de consells per ajudar els cuidadors a afrontar aquesta etapa amb més seguretat i contribuir a la salut i benestar del cadell des del primer dia. Perquè no hem d'oblidar que compartir la nostra vida amb una mascota és una responsabilitat i és important ser conscients de tot allò que el cadell podrà necessitar i la implicació i compromís que suposarà abans de prendre la decisió final d'incorporar-lo a casa nostra.

10 consells per preparar l'arribada del cadell

1. Triar el moment d'incorporació: l'ideal seria a partir dels dos mesos, perquè pugui passar temps amb la mare i els germans i hagi tingut l'ocasió d'aprendre a comunicar-se amb altres iguals. Així evitarem problemes de socialització en el futur.

2. Preparar la vostra arribada: per ajudar que us sentiu a casa més ràpidament. Entre les principals coses a preparar hi ha el seu llitet i el seu espai per dormir, comprar platets per menjar i per beure, les seves joguines, la corretja i el collaret.

3. Alimentació: els cadells necessiten un aliment complet i equilibrat adaptat a la seva etapa de creixement i desenvolupament. En una primera fase necessitaran un nombre més gran de preses al dia amb poca quantitat d'aliment i, a poc a poc, es reduiran les preses i s'augmentarà la quantitat. En aquest sentit, és millor seguir les pautes indicades per un professional veterinari.

4. Seguretat: els cadells han d'explorar el seu entorn, així que és important retirar tot allò que els pugui resultar perillós (cables, mitjons, productes de neteja, medicaments), o qualsevol altre producte tòxic per a ells. D´aquesta manera, s´estalviaran nombroses visites al veterinari.

5. Presentació a la resta de la família: ho hauríem de fer de manera natural, deixant que el cadell explori sense angoixes i sense estimular-lo en excés. Si a casa ja hi viu un altre animal, podem començar per una presentació en una zona més neutral, com ara el carrer.

6. Primeres sortides al carrer (si el vostre veterinari està d'acord): podem començar a sortir des del segon dia d'arribar a casa. Començarem per trajectes curtets, caminant o als braços (si encara no té totes les vacunes). L'important és que el cadell es vagi familiaritzant amb el nou entorn.

7. Habituació: ha de conèixer de manera gradual, tranquil·la i confiada diferents entorns, estímuls i situacions, així el cadell afrontarà el seu futur d'una manera més relaxada i segura, sense pors, acompanyant els seus cuidadors a qualsevol lloc.

8. Socialització: és molt important en aquesta etapa relacionar el nostre cadell amb els seus congèneres, amb persones adultes i nens. Així aconseguirem que en gaudeixi en presència i ens els tingui cap temor.

9. Educació: Entre les primeres coses que els hem d'ensenyar hi ha l'evacuació de les seves necessitats al carrer, sempre de manera gradual i respectant el mobiliari urbà i les voreres. També ha d'aprendre a respectar objectes que no són seus (que no els mossegui), no robar menjar, i altres aspectes de la convivència a casa. A mesura que creixi es podran anar ensenyant altres qüestions d'educació que ens poden facilitar i ajudar en la convivència (com les ordres de seu, tira't, quiet, vine aquí). Sempre cal utilitzar el reforç positiu per a l'aprenentatge.

10. Assessorar-se amb el veterinari: serà fonamental per comprovar que l'animal creix i es desenvolupa adequadament i, també, per resoldre tots els dubtes que puguin anar apareixent al dia a dia.

Aquestes recomanacions per al´arribada a casa d´un cadell són les mateixes que els professionals de l´Escola del Gos Guia de l´ONCE traslladen a les famílies que decideixen acollir durant un any un petit que es convertirà en gos guia, un voluntariat a qui l´Organització convida tots aquells amants dels animals que vulguin viure una experiència inoblidable i puguin dedicar al cadell el temps suficient per a la seva socialització.